Estos son los horarios de los centros comerciales y los supermercados en Zaragoza que abren este domingo por las rebajas

Las grandes superficies de la capital aragonesa 'gasta' uno de sus diez cupos para este 2026 para elegir qué domingo o festivo abrir

Decenas de personas esperando a entrar al Primark de Gran Casa

Decenas de personas esperando a entrar al Primark de Gran Casa / PABLO IBANEZ

Luis Alloza

Zaragoza

Este 2026 va a ser histórico para los centros comerciales de Zaragoza: va a ser la primera vez que las grandes superficies (mayores a 300 m2) puedan elegir qué festivos o domingos pueden abrir a lo largo del año, dentro del marco de que pueden escoger diez. Esto dará versatilidad a grandes comercios de la capital aragonesa para diseñar su propio calendario municipal de aperturas. Quitando el pasado 4 de enero, que entraba dentro de la campaña de Navidad al ser víspera de la Noche de Reyes, este domingo día 11 va a ser la primera bala que gasten estos complejos de tiendas.

Zaragoza es una ciudad con diversos centros comerciales distribuidos por toda la ciudad y todos ellos van a compartir horarios similares de cara a este fin de semana con las rebajas de invierno. Gran Casa (Actur), Torre Outlet (avenida de Logroño), El Corte Inglés y Puerto Venecia abrirán de 10.00 a 22.00 horas este domingo, con ciertos matices en este último.

El que es uno de los centros comerciales más grandes de Europa abre algunas tiendas de forma anticipada al resto, como su Primark, que estará funcionando a partir de las 9.00 horas, y el Leroy Merlin, que abrirá sus puertas a las 7.30 horas.

En imágenes | Comienzan las rebajas de invierno en Zaragoza

Múltiples zaragozanos entrando en un centro comercial en esta primera semana de rebajas de invierno / Jaime Galindo

Por otra parte, El Corte Inglés también estará disponible para el público en todas sus ubicaciones de la ciudad: paseo Sagasta, Independencia, el de Gran Casa y el del propio Puerto Venecia. Estos dos últimos contando con Hipercor, para quienes tengan que acudir a hacer unas compras inesperadas.

En el ámbito de los supermercados, las ubicaciones de Mercadona, Lidl o Alcampo (como por ejemplo el de Utrillas o Utebo) permanecerán clausuradas este último día de la semana en su mayor medida. Caso contrario que los centros de Carrefour en el barrio del Actur y Augusta (avenida Navarra), con un horario marcado para todos los días de la semana de 9.00 horas a 22.00 horas.

