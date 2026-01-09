Tatiana Gaudes defiende la zona de bajas emisiones de Zaragoza: "No permitiremos que se retuerza la verdad"

La zona de bajas emisiones puesta en marcha en las últimas semanas en Zaragoza ha sido este viernes objeto de un intenso debate. Pero no ha sido por su diseño, falta de ambición u objetivos ambientales, puesto que se ha convertido en el principal motivo de rechazo a los próximos presupuestos del consistorio esgrimido por Vox. Una decisión que no entienden en el equipo de Gobierno, según ha defendido la concejala de Medio Ambiente y Movilidad. Tatiana Gaudes. "No vamos a permitir que se use la demagogia y se retuerza la verdad", ha dicho en respuestas a unas declaraciones del portavoz de Vox, Julio Calvo.

"Vox boicotea el presupuesto porque así lo quiere Madrid y así lo ha mandado Abascal, por eso ponen como justificación la zona de bajas emisiones", ha señalado la concejala, que además ha recordado en los ultras se abstuvieron para que la medida pudiera salir adelante sabiendo que era necesaria para cumplir con la legislación. Gaudes señala que realmente solo afecta al 0,3% de los vehículos y cree que están buscando "excusas baratas" para alejarse del ayuntamiento.

Además, insisten en que no se puede renunciar a un régimen sancionador porque así están obligadas las ciudades de más de 50.000 habitantes, según una consulta expresa realizada por el área de Medio Ambiente al propio ministerio para valorar si era posible que el que las infracciones solo se multaran cuando los indicadores de calidad del aire superaran los umbrales legales vigentes.

De todos modos, desde Vox insisten en considerar "radicalmente falso" que no poner en marcha esta zona de exclusión para vehículos vaya a suponer una pérdida de ingresos para las arcas municipales de 22 millones de euros en concepto de bonificaciones al transporte público. Calvo ha esgrimido un informe elaborado por el grupo municipal que apunta a que la pérdida se limitaría a "unos siete millones de euros o poco más", mientras que las restricciones de circulación afectarían a entre 40.000 a 50.00 vehículos, cifras que consideran completamente

"Tenemos que poner en un lado de la balanza esos siete millones que se perderían de bonificaciones frente a las limitaciones y las restricciones que suponen para 40.000 o 50.000 en la ciudad de Zaragoza", ha apuntado el portavoz de Vox, quien ha añadido que el consistorio recauda cada año en multas 14 millones de euros, "más del doble" que lo que se dejaría de percibir del Estado.

Para Gaudes todas estas cifras están sacadas de contexto. "Antes de descalificar a la alcaldesa tienen que estudiar un poco más", les ha dicho insistiendo en su negativa a dar un voto favorable o a abstenerse supondrá "dejar a los ciudadanos sin el mejor presupuesto de la historia", ha dicho.