Zaragoza recupera el canal de aguas bravas con nuevos usos: esta es la fecha en la que entrarán en funcionamiento

El canal de aguas bravas de Zaragoza volverá a tener usos en el parque Luis Buñuel. Más orientados a la formación y la práctica deportiva, el consistorio ha publicado este viernes los pliegos que regulan la futura concesión y espera que la explotación por parte de una nueva empresa pueda iniciarse este mismo verano. La alcaldesa Natalia Chueca ha recordado que la instalación estaba abandonada después de que en 2014 llegara a declararse “en ruina funcional” por parte del Gobierno municipal de entonces, tras una inversión de casi 6 millones.

La futura puesta en servicio de la instalación llega tras la ejecución de una serie de obras menores por valor de 194.367 euros. Estos trabajos han permitido recuperar la funcionalidad básica del canal y su imagen, como primer paso de una intervención más ambiciosa en todo el parque del Agua desde el aspecto medioambiental y de concesiones, conforme vayan desjudicializándose buena parte de ellas como el Spa, las playas o el Soccer. En el caso del canal las aguas que lo llenan circulan en bucle gracias a cinco bombas y proviene del Ebro.

La nueva vida del recorrido acuático permitirá generar nuevas zonas de interés en la zona verde. Los pliegos establecen las bases para la concesión de la explotación, mantenimiento y dinamización del canal durante 20 años. La instalación ocupa una parcela de 37.442 metros cuadrados justo a los pies de la torre del Agua. El canon de explotación se ha fijado en un mínimo de 2.000 euros variable y condicionado al resultado de explotación con tres tramos.

El consistorio zaragozano establece un modelo de explotación basado en tres tipos de usos principales. Por un lado estará el deportivo, con entrenamientos de la federación de piragüismo. Por otro lado se contempla la entrada de un público general con apertura al público para actividades como el piragüismo o rafting. Y finalmente se establece un uso formativo para determinadas titulaciones, así como para prácticas de cuerpos especiales. "Esta es una buena noticia para los deportistas que hasta ahora tenían que salir a entrenar fuera de la ciudad, además se podrán impulsar nuevas competiciones", ha señalado Chueca.

El adjudicatario podrá incluir nuevas actividades siempre dentro del ámbito de la concesión: escuela de vela, cable esquí, padel surf, escuela de piragüismo, deportes acuáticos y alquiler de bicicletas, entre otras opciones. La obligación es que permanezca abierto el canal desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de cada año, con un mínimo de 40 días de apertura y un total de 80 horas. "Una inversión tiene que ser sostenible con los años, no es suficiente con realizar la infraestructura", ha recordado la regidora.

La gestión comercial y de servicios se articula en las plantas bajas de la torre del Agua, donde se concentran los accesos, almacenes, oficinas y espacios de atención al público. “La recuperación del canal simboliza el cambio de rumbo”, ha señalado la regidora. “Frente a la dejación y la improvisación de corporaciones municipales anteriores, este Gobierno municipal apuesta por la gestión responsable, la recuperación de las instalaciones y la colaboración público-privada para devolver a los zaragozanos espacios que nunca debieron degradarse”, ha expresado.