Las funerarias de Zaragoza alertan del "monopolio" tras la nueva concesión Torrero: "Llevaremos los ataúdes a la plaza del Pilar"

El cambio de gestión en el cementerio de Torrero ha provocado un inesperado conflicto entre las empresas funerarias de la ciudad. La adjudicación del tanatorio, las capillas y los servicios añadidos a la empresa Mémora, vinculada al grupo asegurador Catalana Occidente, tras décadas de gestión por parte de la unión temporal de empresas Serfutosa ha provocado una notable incomodidad en las restantes 26 empresas familiares de la capital aragonesa. Denuncian que se han disparado los precios que deben pagar por unos servicios que antes se hacían de forma compartida cuando existía «una relación fluida» entre las firmas pequeñas y los responsables del recinto.

El propietario de la funeraria La Paz, Carlos Garcés, una de las empresas locales afectadas, asegura que este cambio de concesión ha transformado un servicio público en un escenario de condiciones «leoninas» que perjudican tanto a los profesionales del sector como a los ciudadanos. Denuncian que los precios han experimentado subidas desproporcionadas, alcanzando incrementos de hasta el 192% en el uso de salas de despedida o del 100% en servicios de incineración y no descartan en escenificar su descontento con protestas por la ciudad. «Llevaremos los ataúdes a la plaza del Pilar si es necesario», asegura.

Las firmas calculan que se han duplicado servicios como el catering, los acompañamientos musicales o la revisión y custodia de los cuerpos. Además recuerdan que muchas de las tareas que podían realizar directamente, como pueda ser el acondicionamiento de las salas de velatorio, ahora no pueden realizarlo con sus propios medios pues se encarga siempre la nueva contrata.

Como nueva adjudicataria de la gestión del complejo funerario de Torrero, desde Mémora destacan que tienen «el objetivo y la obligación de garantizar la calidad de los servicios funerarios ofrecidos en dichas instalaciones», así como garantizar «el mejor acompañamiento a las familias aragonesas tras el fallecimiento de un ser querido».

En este contexto, la compañía defiende que en los últimos meses ha ordenado y homogeneizado el modelo operativo de las instalaciones para poder garantizar, en calidad de concesionaria, además de la calidad de los servicios funerarios, «el total cumplimiento de las normativas de prevención de riesgos laborales y protocolos sanitarios dentro del complejo funerario». Con este propósito, Mémora señala que han ampliado el perímetro de los servicios ofrecidos en sus instalaciones.

La firma concesionaria que se encarga ahora de la gestión de torrero, con una concesión a 30 años valorada en 7,7 millones de euros y un canon anual, señala que estos servicios requieren la intervención de personal especializado para la recepción y traslado del difunto, así como la supervisión y custodia sanitaria, cumpliendo con los requisitos de garantía establecidos por la normativa vigente. Como consecuencia, reconocen que se han actualizado las tarifas con lo que no son comparables con las antiguas aunque frente al malestar de las empresas que operan en la ciudad destacan que el precio de los servicios ofrecidos por Mémora en el tanatorio de Torrero «están en la media del mercado» y reconocen que era necesario adaptar los precios tras años sin modificaciones en las tarifas.

Sin embargo, las funerarias afirman que esta escalada tarifaria ha provocado que un servicio básico, que antes costaba unos 1.000 euros, ascienda ahora a los 1.500 euros solo por el uso de las instalaciones municipales. «Este encarecimiento tiene un impacto directo en las familias, ya que el capital de las pólizas de seguros contratadas anualmente ha quedado desfasado, obligando a los usuarios o a las funerarias locales a asumir costes que no estaban previstos en la cobertura original», advierte Garcés.

Monopolio comercial

Más allá de lo económico, las funerarias locales denuncian «un intento de monopolio comercial» al asegurar que desde la gestora se aprovechan de su situación preponderante para realizar acciones comerciales, como la venta directa de pólizas de seguros.

Además, lamentan que solo el personal de Mémora manipule los cuerpos o gestione las ofrendas florales, desplazando a los empleados de las funerarias de confianza de las familias «rompiendo el vínculo directo» y el control de calidad que estas pequeñas empresas mantienen con sus clientes. Por otro lado, alertan de que la compañía trata de dar la imagen de que el tanatorio y Mémora son «lo mismo» cuando realmente es una concesión municipal. «Quieren apartar a las empresas pequeñas», inciden.

El colectivo de 26 funerarias reconoce que han estado en conversaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza para tratar de suavizar el incremento, logrando por ejemplo la eliminación de cobros duplicados por el arreglo de fallecidos o la custodia de cadáveres.

Las funerarias locales confían en que en las próximas semanas se puedan seguir mejorando las condiciones, pero en el caso de no lograr avances para desarrollar su función no descartan medidas de protesta. «Necesitamos que se garantice un marco de trabajo justo que respete la libre competencia y proteja el bolsillo de los zaragozanos en momentos de especial vulnerabilidad», explican.