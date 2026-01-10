El Parque de Atracciones de Zaragoza pone fecha a su reapertura con la incógnita de si convivirá en 2026 con las obras

2026 será el primer año, después de medio siglo, en el que habrá una nueva gestora en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Un cambio que llegará, eso sí, a medias, ya que la familia Morte, concesionaria histórica del complejo de ocio, participa al 20% en la sociedad que explotará el recinto durante los próximos 50 años. Un tiempo en el que el peso lo llevará el grupo argentino Fenix Entertainment, con una inversión inicial de 17,7 millones de euros en la renovación del parque, que cerró sus puertas el pasado 14 de diciembre. Ahora, la intención pasa por reabrir con la nueva temporada el sábado 28 de febrero, en un curso que será valle antes de la vorágine de obras que sufrirá el recinto.

Al menos, esa es la intención de la concesionaria, con una adjudicación que se confirmó este pasado viernes y que deberá ratificarse en el Gobierno de Zaragoza la próxima semana. En cambio, el grueso de esos 17,7 millones de euros de inversión planteados no se empezará a dejar notar hasta 2027 por cuestiones logísticas.

El boceto inicial presentado por Fenix y los Morte no terminó de convencer al ayuntamiento, por lo que una vez se ratifique la adjudicación deberán presentar uno nuevo con cambios, algo que todavía tardará algunos meses. Un hecho al que se suma que algunas atracciones pueden tardar cerca de dos años en llegar y ser montadas.

Entrada al Parque de Atracciones de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por otro lado, la piqueta sí llegará este año al entorno del Parque de Atracciones, que crecerá en cinco hectáreas y contará con nuevos accesos, redes de saneamiento renovadas y un carril bici. Con todo, estas intervenciones no se esperan hasta después del verano, ya que corren a cargo del consistorio y están comprometidas en el presupuesto municipal, que en estos momentos no cuenta con mayoría por la negativa de Vox a apoyar al PP.

Esta coyuntura va a llevar al Gobierno de Chueca a activar, si no rectifica su socio preferente, el mecanismo de la cuestión de confianza, que provocaría que las nuevas cuentas no se aprobasen hasta finales de marzo. Y luego, habría que licitar las obras, que están valoradas en poco más de 4,5 millones de euros, en un plurianual dividido en un millón para este año y 3,5 para el próximo.