Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para Semana Santa: Ryanair, Wizz Air, Volotea y unos cuántos chárter

Las vacaciones de Navidad ya son historia y todos los vecinos de Zaragoza han comenzado a planear cuáles son los destinos que quieren visitar a lo largo de 2026. Aunque este año tiene muchos puentes muy apetitosos para hacer las maletas y conocer cualquier capital europea en una escapada de tres o cuatro días, la gran mayoría de la población esperará hasta principios de abril coincidiendo con la Semana Santa para realizar un nuevo viaje con su pareja o toda la familia.

Después de haber sufrido una serie de recortes en los últimos meses debido a las duras políticas de Ryanair en un sempiterno conflicto con Aena, la parrilla de vuelos desde el Aeropuerto de Zaragoza añadirá varios vuelos regulares y chárter de cara a la Semana Santa. Y es que con la llegada del mes de abril dará comienzo la temporada de verano por lo que se recuperán algunas rutas muy populares como Palma (Ryanair), Menorca (Volotea) mientras se añadirán más vuelos a las rutas existentes como Bruselas o Milán.

Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano / PIXABAY

El único vuelo regular que se verá perjudicado con la llegada de la temporada de verano será el de Londres, uno de los más populares entre los zaragozanos. Actualmente se puede volar hasta la capital del Reino Unido cuatro días por semana (martes, jueves, viernes y domingo) mientras que a partir de abril solo se volará tres veces (martes, jueves y domingo) lo que impedirá pasar un fin de semana a orillas del Támesis.

Wizz Air mantendrá sus tres rutas de cara a Semana Santa, siendo la de Roma la favorita entre los viajeros. El vuelo del jueves 2 de abril con destino a la capital de Italia, programado para las 15.00 horas desde Zaragoza, ya vale 115 euros. La aerolínea húngara también vuela a Bucarest y Cluj, dos destinos que están ganando popularidad a raudales por la belleza de sus paisajes, su patrimonio y su precio.

Se seguirá volando a Bucarest con Wizz Air en Semana Santa / PIXABAY

La tercera compañía implicada, Binter, mantendrá sus conexiones con las Islas Canarias con Tenerife y Gran Canaria como destinos estrella. Además, la empresa ha comenzado una promoción para volar desde 90 euros que se mantendrá hasta el 19 de enero para viajes entre el 1 de marzo y el 30 de junio.

Los chárter, una opción muy interesante

Muchos zaragozanos ya conocen los destinos a los que se puede volar de forma regular desde el aeropuerto de Garrapinillos por lo que optan por viajar desde Madrid o Barcelona o aprovechar la nutrida oferta de chárters para fechas tan señaladas como Semana Santa.

En la página web desdezaragoza.es se pueden consultar todos los vuelos chárter programados durante la primera semana de abril. La gran mayoría de los vuelos despegarán desde Zaragoza el próximo miércoles 1 de abril y la vuelta se hará el domingo 5 en horario de tarde. Francia, Turquía, República Checa y Croacia son los destinos elegidos para conocer en Semana Santa.

Centro de Praga / PIXABAY

El primer vuelo chárter confirmado para Semana Santa fue el de Rennes. Esta preciosa ciudad del norte de Francia con un gran ambiente universitario sirve de punto de partida de diferentes excursiones hacia otros puntos muy interesantes de la Bretaña como el Mont Saint Michell.

Otro destino que podrás conocer desde Zaragoza ha ganado una tremenda popularidad en los últimos años es Croacia gracias a la belleza de varias ciudades como Dubrovnik, Zadar o Split. Todas estas capitales de la Costa Dálmata se visitarán en un viaje planeado del 1 al 5 de abril por un precio de 1250 euros.

La oferta de chárters desde la capital aragonesa la completan dos ciudades impresionantes como Estambul o Praga, a la que se volará el 2 de abril con vuelta el 5 de abril. Se tratan de dos destinos muy populares en esta época del año ya que cuentan con buen tiempo y menos turistas que en verano o Navidad.

Lista completa de los vuelos desde Zaragoza para Semana Santa