De Almacenes Gay a Nuevas Sederías: los comercios desaparecidos de Zaragoza que dejaron una huella imborrable en la ciudad

Durante décadas, los comercios históricos de Zaragoza formaron parte esencial del paisaje urbano y de la memoria colectiva de la ciudad. Establecimientos emblemáticos como La Campana de Oro, Almacenes Gay o Almacenes Álvarez no eran solo tiendas, sino auténticos referentes sociales, económicos y culturales. Estos negocios tradicionales, muchos de ellos familiares o con una fuerte identidad local, ofrecían una experiencia de compra personalizada y cercana que hoy resulta casi desaparecida. El cierre de estos comercios desaparecidos de Zaragoza marcó el inicio de una transformación profunda del modelo comercial, ligada a cambios en los hábitos de consumo y a la evolución del mercado global.

Ese proceso supuso el paso progresivo de tiendas únicas y almacenes históricos a un nuevo escenario dominado por grandes franquicias internacionales, cadenas multinacionales y marcas replicadas en cualquier ciudad del mundo. La homogeneización comercial, impulsada por la globalización y el auge de los centros comerciales, fue relegando a un segundo plano a los negocios con identidad propia y arraigo local. Hoy, al recorrer las calles de Zaragoza, resulta difícil imaginar que en esos mismos espacios florecieron comercios que definieron una época y un estilo de vida, y cuya desaparición refleja no solo un cambio económico, sino también una pérdida patrimonial y emocional para la ciudad.

Coloniales Ultramarinos de Federico Figuera

La tienda de Coloniales Ultramarinos de Federico Figueras tenía su establecimiento en la calle del Azoque frente a la plaza del Carmen. Elaboraba sus propios chocolates elaborados a brazo en la fábrica de la calle de Agustina de Aragón, que en 1908 les puso la denominación de 'Los Héroes'.

Coloniales ultramarinos de Federico Figueras en 1915 / LUCAS CEPERO

Grandes talleres de confección

La Casa Blanca de Celestino Salinero Ena situada en la calle Alfonso se amplió con el chaflán de la calle Miguel Molino. La reforma le confirió una nueva fachada de conjunto con el característico color blanco como seña de identidad y unos interiores también redecorados. En la parte superior del establecimiento estaba situado el Hotel de Elías Cequiel.

Los grandes talleres de confección en la calle Alfonso en 1920 / GAZA

Hipólito Inés

Hipólito Inés fue un establecimiento comercial pionero en Zaragoza como gran almacén de venta de bisuterías, recuerdos y juguetes que tenía un concepto del espacio interior muy diáfano, limpio y tentador para favorecer el rápido consumo de las mercaderías expuestas. La gran tienda de Hipólito Inés, que tenía otra sucursal en el Coso 42, se situaba en el Coso junto a Drogas Alfonso.

Fachada de Hipólito Inés en 1925 / TODO COLECCIÓN

Sombreros Tello

Veterana fábrica de boinas y sombreros de Tamón Tello en su tradicional ubicación de la calle de Escuelas Pías. Allí se vendía el género de la fábrica de binas y sombreros de Ramón Tello del camino de la Mosquetera. La empresa fue fundada en 1820 y perduró hasta la década de 1970, al igual que el edificio y la manzana que acogían este comercio.

La tienda de Sombreros Tello en Escuelas Pías en 1946 / RAFAEL CASTILLEJO

Fábrica de Paraguas

La fábrica de paraguas de Marín Yaseli fue fundada en 1897, cuyos talleres, almacén y despacho estaban en la calle del Cuatro de Agosto en el pasaje comercial llamado de los Giles que conecta esa calle con la de los Estébanes. Tenía tiendas en las calles de Don Jaime I y Alfonso. Ni la una ni las otras perduran.

Fábrica de paraguas en 1934 / TODO COLECCIÓN

Almacén de plátanos

Almacén de plátanos de Pascual Castejón que estuvo en la plaza del Justicia, esquina con la calle del Temple. Este establecimiento vendía también otras frutas y hortalizas, además de su producto insular estrella. Los canetes decorativos bajo el balcón desaparecieron tras una reforma posterior.

Almacén de plátanos en la plaza del Justicia / GAZA

Alpargatas Callizo

Fachada del establecimiento comercial de Calzados Callizo en su original ubicación de la calle Cerdán. Aunque la parte del león de su publicidad se centraba en las modernas zapatillas, es posible que las alpargatas siguieran siendo el modelo con más demanda. Por esta calle pasaba el tranvía de la antigua línea de Circunvalación.

Alpargatas Callizo en 1935 / GAZA

Almacenes Álvarez

Los Almacenes Álvarez regentados por Álvarez y Artal donde se podía adquirir artículos de loza, cristal, porcelana, ferretería, cubiertos para uso propio o regalo. Este establecimiento chaflaneaba la calle de Don Jaime con el arranque de la calle de Valentín Zabala.

Almacenes Álvarez en 1950 / GAZA

Grandes almacenes textiles y de la peletería La Campana de Oro

Grandes almacenes textiles y de peletería La Campana de Oro en la esquina de la calle de Alfonso con la de Prudencio que abrieron sus puertas en 1885 y clausurados en 2013. El carácter comercial de esta calle venía determinado, además de por las tiendas en planta baja por las ubicadas en los pisos superiores.

Grandes almacenes textiles La Campana de Oro en 1950 / GAZA

Supermercado ZAS

El supermercado Zas fue inaugurado en 11958 en la calle de Espoz y Mina como el primer supermercado autoservicio de la ciudad. Contaba con varios socios del sector de la alimentación como Primitivo Gil o hermanos Vela. Cerró en 1967 y fue reabierto en 1977 aunque por poco tiempo.

Inauguración del Supermercado ZAS en la calle Espoz y Mina en 1958 / ESTUDIO COYNE

Almacenes Gay

Almacenes Gay abrió en 1967 en la calle Alfonso esquina con la de Fuenclara y en 1977 la sucursal Gay Delicias en la calle de Unceta. En 1997 fueron rebautizados como Cadacual y cerraron poco después. En 2007 se rehabilitó el edificio de Gay Alfonso para usos comerciales y administrativos de alquiler.

Almacenes Gay en 1977 / MEMORIA VISUAL ZARAGOZA

Bazar X

Bazar X fue un popular negocio fundado por Felipe Sanz Benedad en 1904 y en el Coso dedicado a la venta de juguetes y objetos varios. Fue cerrado en 1974 y desde 1999 lo sustituye un establecimiento similar. En la imagen, aspecto tras la reforma proyectada por Teodoro Ríos padre e hijo a comienzos de los años 40.

Bazar X en 1948 / MEMORIA VISUAL ZARAGOZA

Galerías Preciados

Las Galerías Preciados de Paseo Independencia se inauguraron en 1971 y pasaron a ser propiedad de El Corte Inglés en 1995. En la imagen se puede ver los adornos navideños colocados en su fachada en el año 75 pocos días después de la muerte de Franco.

Galerías Preciados de Independencia en 1975 / GAZA

Calzados y cordelería

Calzados y Cordelería de Sebastián Sieso era un comercio de alpargatas, botas de calzar, persianas, botas de vino, cestas, bolsos, sillas, sacos y macetas. Fue abierta en 1931 en el actual número 81 de la avenida de César Augusto y en la década de los 80 se trasladó al número 84, donde perdura.

Calzados y cordelería de Sebastián Sieso en 1985 / GAZA

Las Nuevas Sederías

Las Nuevas Sederías de Rafael D'Hancourt abrieron en 1931 como un comercio de retales especializado en la venta de tejidos y novedades, el más selecto y mejor surtido. Situado en la calle de Alfonso I, manzana entre las de Miguel Molino y de Espoz y Mina, cerró en 2008. Diversas franquicias lo han sustituido luego.

Las Nuevas Sederías en 1935 / GAZA

Almacenes El Águila

Los Almacenes El Águila fueron los primeros grandes almacenes modernos de Zaragoza, inaugurados en la céntrica calle Alfonso I en la primera mitad del siglo XX como parte de una cadena comercial inspirada en los modelos europeos de París, combinando comercio y ocio en un edificio singular con una gran águila sobre el tejado.

Almacenes El Águila / ZARAGOZA ARQUITECTURA SIGLO XX