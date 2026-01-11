Chueca eleva el tono contra Vox: "Bloquean porque no saben gestionar"

Las aguas siguen revueltas en el Ayuntamiento de Zaragoza tras el 'no' de Vox a apoyar los presupuestos de Natalia Chueca. Una decisión marcada por el momento electoral que vive la comunidad autónoma y el país, con varios comicios programados y la ultraderecha queriendo marcar distancias. El PP zaragozano, en ese sentido, ha aprovechado el lanzamiento de la campaña de Jorge Azcón para la presidencia autonómica para elevar el tono por voz de Chueca, quien ha sido muy rotunda: "Vox no es una solución, es un problema al servicio de Pedro Sánchez".

En un discruso en el que Pilar Alegría ha sido el otro gran blanco de sus ataques, la alcaldesa ha reservado un espacio importante de su intervención, previa a la de Azcón, para sus socios preferentes en el consistorio durante los últimos seis años. "Se llaman de derechas, o hasta ahora lo eran, pero ya no sabemos lo que son", ha llegado a decir Chueca, que les ha acusado de "pedir el voto" para luego "salir corriendo cuando tienen la oportunidad de trabajar por los aragoneses y por sus vecinos".

"Llegan a un acuerdo presupuestario (por Zaragoza), pero les llaman desde Madrid y dicen que no. ¿Qué le importa a Vox sus vecinos? Nos han llegado a decir que era mejor perder una subvención al transporte de 11 millones que tener la Zona de Bajas Emisiones. Pero es que la ZBE es un tema legal y esa es nuestra línea roja. Hay que cumplir la ley, aunque sea de Sánchez", ha argumentado la regidora, en un tono que ha ido in crescendo en las últimas semanas desde que la ultraderecha rompiese la baraja y se negase a aprobar unas cuentas que ellos mismos habían negociado.

Chueca tampoco se ha olvidado del apelativo que Vox suele emplear para referirse al PP y a sus votantes. "Cuando os digan derechita cobarde, les podéis responder que cobarde es el que no defiende a sus vecinos y obedece órdenes de Madrid aunque perjudiquen a su ciudad y a su pueblo, solo por cálculos partidistas. Eso es Vox", ha sentenciado la alcaldesa, que ha terminado su mitin, ante cientos de afiliados, con otro dardo a la extrema derecha: "Todos sabemos que bloquean y paralizan porque no saben gestionar y porque no han gobernado nunca".