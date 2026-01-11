Cómo exprimir al máximo los festivos en Zaragoza este 2026: hasta 14 días sin trabajar solo gastando tres de vacaciones

El calendario ha sonreído a todos los trabajadores de Zaragoza este año, tras un 2025 en el que apenas han habido puentes aprovechables para irse de escapada o simplemente descansar. Con varios festivos estratégicamente situados entre semana, 2026 ofrece la oportunidad de planificar mini‑escapadas y puentes largos a lo largo de todo el año, ya sea combinando días de vacaciones o aprovechando los fines de semana extendidos por los festivos autonómicos y nacionales.

En Zaragoza, este 2026 los trabajadores dispondrán de un total de 14 días festivos, incluyendo los locales, autonómicos y nacionales. Gracias a la ubicación de estos festivos, se pueden formar hasta 12 puentes de tres o cuatro días si se combinan estratégicamente con fines de semana o vacaciones, lo que convierte a 2026 en un año ideal para organizar escapadas y descansos sin gastar demasiados días libres.

Con sólo tres días libres disponibles, es posible generar varios puentes largos repartidos a lo largo del año, combinando festivos locales y nacionales.

La estrategia consiste en tomar un día el 30 de enero para alargar el festivo de San Valero, un día el 6 de marzo para disfrutar la Cincomarzada, y dos días el 6 y 7 de abril alrededor de la Semana Santa. Con esto se consiguen 14 días libres totales en tres bloques, permitiendo descansos estratégicamente distribuidos entre invierno y primavera sin gastar demasiados días de vacaciones.

Casi un mes con solo cinco libranzas

La mejor estrategia para quienes tienen la suerte de disponer de cinco días de vacaciones consiste en concentrarlos en un solo bloque alrededor de Semana Santa, el periodo más aprovechable del año en este sentido. Tomando del lunes 6 al viernes 10 de abril se combinan con los festivos de los días 2 y 3 de abril, generando un megapuente de 11 días consecutivos (del 2 al 12), ideal para un descanso prolongado o programar un viaje largo.

El resto del año permite disfrutar de varios mini‑puentes sin gastar más vacaciones: San Valero (29 de enero), Cincomarzada (5 de marzo), Día del Trabajo (1 de mayo), Día de la Hispanidad (12 de octubre), Todos los Santos (2 de noviembre), Constitución/Inmaculada (7–8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre) ofrecen descansos de 3 a 4 días que se distribuyen de manera equilibrada.

En total, esta opción permite usar solo cinco días de libranza y obtener aproximadamente 30 días libres repartidos a lo largo del año, con el plus de contar con un bloque extraordinario de 11 días en primavera que combina festivos, fines de semana y vacaciones. Es la opción perfecta para quienes buscan un descanso intensivo sin sacrificar el resto del año.

Como alternativa más ligera, si se prefiere no coger los cinco días seguidos, se pueden repartir dos días libres consecutivos alrededor de los festivos de Semana Santa (por ejemplo, lunes 6 y martes 7 de abril), creando un puente de ocho días libres (del jueves 2 al jueves 9). Esto permite mantener descansos largos, pero de forma más gradual y sin concentrar tantos días de vacaciones de golpe.