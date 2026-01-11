Se vende piso reformado de 100 m2 en el centro de Zaragoza por 175.000 euros: ideal para alquilar

El propósito del 2026 de mucha gente en Zaragoza será el de convertirse en propietarios de un piso. El mercado de la vivienda se encuentra en uno de los momentos más complicados que se recuerdan en toda España. La oferta en las grandes ciudades es reducida y muy cara respecto a años anteriores tanto a la hora de comprar como de alquilar provocando que mucha gente no tenga fondos suficientes para meterse en el siempre complicado desafío de pagar mensualmente una hipoteca o un alquiler.

Aunque Madrid y Barcelona son las dos ciudades donde el problema de la vivienda se ha acentuado más en los últimos tiempos, hay otras ciudades importantes del país como Zaragoza, Valencia o Sevilla que siguen el mismo camino. Las casas de obra nueva, sin contar las de protección oficial, no bajan en ningún caso de los 300.000 euros y las viviendas de segunda mano han subido considerablemente en barrios de toda la vida que han ganado popularidad con la llegada de nuevos vecinos.

Por otro lado, hay gente más afortunadoa que sigue teniendo la vivienda como un modelo de inversión y se dedican a comprar casas a bajo precio para poder alquilarlas o venderlas por un precio superior y tener un margen de beneficio. San José, Romareda, Actur y el Rabal son los barrios donde más se han revalorizado los pisos en los últimos años.

Dos dormitorios y dos baños

Encontrar una buena oferta en el mercado inmobiliario de Zaragoza es cada vez más complicado, pero echando un vistazo al portal tucasa.com hemos encontrado un piso reformado de 100 metros cuadrados en el centro de la ciudad por 175.000 euros. La vivienda, reformada en el año 2020, está situada en el corazón del Casco Histórico en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

La cocina reformada en el piso a la venta en el centro de Zaragoza / TUCASA.COM

El piso está formado por dos dormitorios y dos baños y tiene un total de 100 metros cuadrados. La calefacción es individual, la cocina está equipada con todos los electrodomésticos necesarios para poder elaborar tus recetas a la perfección y la puerta es blindada. El baño, con un diseño moderno y funcional, cuenta con plato de ducha.

La vivienda se encuentra actualmente alquilada por 730 euros que abonan mensualmente sin demora tal como indican en tucasa.com. El contrato finalizará el 15 de junio de 2026. El piso que está a la venta por 175.000 euros se encuentra en la plaza de la iglesia de San Pablo y los propietarios han decidido rebajarlo 5.000 euros ya que su precio inicial era de 180.000.