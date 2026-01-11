Estas son las líneas de autobús afectadas por las obras de la avenida de Valencia: también se desvían las rutas escolares

Este lunes comienzan en Zaragoza las obras de renovación integral de la avenida de Valencia para las que se cortará esta arteria ciudadana por sus dos extremos, los lugares en los que empezarán las actuaciones de mejora. Esto supondrá que durante doces meses estará limitada la circulación de los coches y se desviarán los autobuses urbanos, así como algunas rutas escolares.

Los trabajos, según el Ayuntamiento de Zaragoza, se van a realizar por fases «para causar las menores molestias posibles» y evitar que se bloqueen las calles del entorno y no colapsar la movilidad de la zona, un área de gran densidad de tráfico porque supone el camino de acceso al hospital Clínico.

La planificación inicial implicará que durante diez meses no se podrá cruzar con un vehículo particular la avenida de Valencia de arriba a abajo de manera completa y se tienen que desviar tres líneas de autobús: la 35, la 38 y la 41. Se calcula que en ellas viaja una media de 45.000 viajeros diarios. Para ir hacia el centro de la ciudad, las tres líneas se desvían por las calles de Corona de Aragón, Cortes de Aragón y Goya. Allí retoman su recorrido habitual en la calle El Carmen. Para los trayectos que llegan desde el centro habrá dos caminos: las líneas 38 y 41 se desvían por las calles Santander y Duquesa Villahermosa. En el caso de hacer el recorrido en la 35, el camino que tomará el autobús irá por Goya, Fernando el Católico y Violante de Hungría.

Por su parte, la línea nocturna N4, hará el mismo recorrido que la 41 hacia Delicias. Y la línea nocturna N6, solo tendrá que alargar un poco su trayecto para hacer el cambio de sentido en la estación de la avenida Goya.

De igual modo, a partir de este lunes las rutas escolares que atraviesan la arteria suprimirán su parada habitual de la avenida de Valencia. En su lugar, se realizarán dos paradas en la calle Santander, mientras que la parada de plaza Roma se trasladará a la altura del Mercadona. Estos cambios desplazarán numerosos vehículos a las zonas próximas a la avenida, por lo que en las primeras semanas no se descartan complicaciones en la fluidez del tráfico.

En este contexto, desde las asociaciones vecinales Entrelagos de Rosales del Canal y Los Sauces de Montecanal han remitido al Ayuntamiento de Zaragoza una propuesta para modificar los desvíos planteados en la línea 41 de forma que se recorte su recorrido no gire a izquierda por Goya hacia calle Carmen planteando que el bus siga recto por Cortes de Aragón, cruzando la avenida Goya, y siguiendo por la misma Cortes de Aragón hasta confluir con Hernán Cortés, retomando ahí su recorrido habitual. Por el momento están a la espera de una respuesta del consistorio, que se ha comprometido a estudiar la petición.

Las obras que comienzan esta semana tienen una inversión de 6.648.365 euros y se dividen en cuatro actuaciones principales. La primera de ellas empieza a la vez en los dos extremos hasta abril de este año y se realizarán trabajos desde la avenida Goya hasta el cruce con las calles de Lérida y de Fueros de Aragón. La intervención en el tramo entre Tomás Bretón y Corona de Aragón tiene una duración prevista de ocho meses. En este caso, el acceso quedará cortado excepto para los residentes y la Policía Nacional. Pero habrá dos meses, marzo y abril, en los que, para hacer la conexión con las calles García Sánchez y Tomás Bretón, se podrá usar este tramo de avenida en sentido de subida hacia al hospital Clínico.

La zona, que se prepara con dudas para este inicio de la reforma integral, afrontará también en las próximas semanas el inicio de la reurbanización del área de la estación del Portillo, unos trabajos que completarán la red de desvíos a la que están obligados los zaragozanos para los próximos meses.