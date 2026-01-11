Los vecinos del parque Bruil exigen la retirada de las vallas que impiden su uso
Un centenar de manifestantes ha pedido este domingo al consistorio que el recinto vuelva a la normalidad tras el desalojo de las personas sin hogar
El cierre por decreto del parque Bruil en Zaragoza tras el desalojo de las personas sin hogar que vivían en su interior, se ha convertido en el centro de una creciente protesta vecinal. Diversas organizaciones y colectivos del barrio de la Magdalena han alzado la voz este domingo contra la «clausura a cal y canto» ante lo que consideran una gestión municipal de «espaldas a la ciudadanía». Según explicó el consistorio en su día, el cierre responde a una «intervención sanitaria y de recuperación paisajística» que se prolongará hasta la primavera.
Los vecinos, que rodearon toda la zona vallada dando un «abrazo simbólico al parque» denuncian que la situación «impide el desarrollo de actividades cotidianas como el deporte, el juego o la convivencia vecinal». Del mismo modo ha pedido al consistorio que de «una solución habitacional para el conjunto de la población, así como una regulación de las viviendas privadas que, a día de hoy, expulsan a la gente, en particular a quienes están más vulnerabilizados».
Alertan además de que el abandono institucional ha provocado la pérdida de más del 60% del arbolado original. Del mismo modo, recuerdan que la presión vecinal ya fue necesaria hace un año para modificar el proyecto del Río Huerva y evitar una tala masiva.
