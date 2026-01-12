Un 2025 de récord para Puerto Venecia: casi 21 millones de visitantes y un 100% de ocupación comercial

El Centro Comercial Puerto Venecia de Zaragoza ha cerrado el ejercicio 2025 con récord histórico de afluencias, cien por cien de ocupación comercial y más de 5.000 metros cuadrados de nuevas aperturas y ampliaciones. Así, Puerto Venecia ha superado los 20.740.000 de visitantes, lo que supone un crecimiento del 1,5% respecto a 2024, consolidándose como uno de los destinos comerciales y de ocio más visitados de Europa.

A lo largo del pasado año, el centro ha reforzado su atractivo con la apertura, reapertura y ampliación de numerosos operadores, que han supuesto más de 5.000 metros cuadrados de nuevas superficies comerciales y una clara apuesta de las marcas por seguir creciendo en el complejo.

Entre las principales novedades destacan ampliaciones como Belros, Parfois e Izas, reaperturas estratégicas como Joma, Sports Direct y Frutolandia, y nuevas aperturas de marcas como La Mafia, Salsa Jeans, Courir, Singularu, New Era, Balmohk, Tous, Fina García, el segundo local de McDonald's o La Recamara, entre otras.

Todo ello ha permitido cerrar el año con una ocupación comercial del 100% y una inversión de más de 3,8 millones de euros por parte de las marcas. Además, mantiene una fuerte vinculación con el tejido emprendedor aragonés, con un 25% de operadores locales que forman parte del centro.

Reconocimiento internacional

Uno de los hitos más importantes del pasado año para el centro y que refuerza su liderazgo a nivel mundial ha sido el reconocimiento como uno de los tres centros comerciales más influyentes del mundo en los MAPIC Awards en la categoría 'Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years'.

Estos premios internacionales, considerados los más prestigiosos del sector, sitúan a Puerto Venecia en el top 3 mundial, un reconocimiento que también ensalza el papel del centro comercial "como referente de innovación, excelencia, sostenibilidad y vanguardia en el sector", siendo el único representante español en la fase final.

En este contexto de evolución constante, 2025 ha sido también el año en el que el Puerto Venecia ha estrenado su nueva identidad de marca, un 'rebranding' que refleja la madurez del proyecto y su consolidación como centro de referencia.

Bajo el lema 'We celebrate uniqueness', la nueva imagen presenta un lenguaje visual más dinámico, colorido e inclusivo, alineado con la diversidad de públicos y experiencias que conviven en el centro.

Esta nueva imagen celebra la diversidad y la singularidad de cada persona, reflejando la esencia de Puerto Venecia como un espacio abierto, vivo y en constante renovación, donde cada visita es una experiencia distinta.

Otro de los acontecimientos estratégicos del ejercicio ha sido la renovación integral de la zona de ocio y restauración interior, Distrito Ocio, un proyecto ya en funcionamiento que refuerza la experiencia global del visitante. La actuación, que ha contado con una inversión cercana a los 2 millones de euros, se enmarca en el proceso de transformación iniciado en 2021 que ha supuesto más de 10 millones de euros destinados a la mejora de los espacios de ocio del complejo.

Esta transformación de la zona de restauración interior, que alberga parte de la oferta de gastronómica del centro, el cine y el operador de ocio familiar Ilusiona, ha cambiado por completo con la integración de ambientes verdes, utilizando materiales nobles y priorizando el bienestar de los visitantes.

Sostenibilidad

A estos avances se suma el compromiso del centro con la sostenibilidad. Durante 2025, Puerto Venecia ha continuado desarrollando su estrategia medioambiental, renovando nuevamente el Sello Calculo - Reduzco - Compenso, compensando su huella de carbono, en un proyecto consolidado en la zona de influencia y alcanzando una reducción en la generación de CO2 del 17% desde 2020.

Además, el centro sigue consolidando su posición como referente en sostenibilidad y responsabilidad medioambiental al revalidar el pasado año la doble calificación de 'Excelente' que otorga el prestigioso sello BREEAM en su modalidad En USO, que obtuvo por primera vez en noviembre de 2021. Este reconocimiento, que mide el grado de sostenibilidad de los edificios, ha vuelto a destacar a Puerto Venecia como el complejo comercial mejor puntuado de Aragón.

"2025 ha sido un año clave porque no solo hemos crecido en cifras, sino que hemos dado un paso adelante en cómo queremos relacionarnos con nuestros visitantes. La nueva identidad de marca y la renovación de espacios como Distrito Ocio reflejan nuestra apuesta por un modelo de 'shopping resort' más contemporáneo, abierto y alineado con las nuevas formas de vivir el ocio y la experiencia de compra", ha señalado la gerente, Yolanda Gimeno.

Con estos resultados, Puerto Venecia reafirma su liderazgo como el complejo comercial más grande de España, con 600.000 metros cuadrados de parcela y 206.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA), y encara 2026 con el objetivo de seguir evolucionando su oferta, apostando por "la calidad, la renovación constante y una experiencia diferencial".