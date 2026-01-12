La avenida de Valencia de Zaragoza ya está en obras: “Ya era hora, estábamos abandonados”
Esta arteria de la ciudad va a permanecer cortada al tráfico durante un año
La avenida de Valencia ya está en obras. El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado este lunes, 12 de enero, una reforma que afectará a vecinos, comercios, conductores y peatones. El tráfico en la avenida de Valencia ya se ha visto afectado y el Plan Especial de Movilidad, diseñado por los servicios municipales, está en marcha. Las primeras horas están transcurriendo con normalidad, y las primeras máquinas ya han comenzado a trabajar en una actuación que, dividida en cuatro fases, dará un lavado de cara a una de las principales arterias de la capital aragonesa.
La reforma transformará la avenida con nuevos espacios para el descanso y el disfrute de los vecinos, gracias a una inversión de 6,6 millones de euros. “Ya era hora. Estábamos abandonados”, comentan vecinos de la zona. En su opinión, las obras son un “mal necesario porque” había que haber acometido el arreglo mucho antes”.
Las obras se desarrollarán en cuatro fases generales, con varias subfases, y obligarán a desviar cinco líneas de autobús. Además, el tráfico de vehículos quedará cortado en toda la avenida, aunque durante los primeros diez meses habrá tramos abiertos para permitir la circulación parcial y evitar un cierre total.
La previsión del Ayuntamiento de Zaragoza es que, a finales del próximo mes de octubre, el tránsito en la avenida de Valencia quede en gran parte restablecido de principio a fin.
