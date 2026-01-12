El barrio de Zaragoza que tira de 'reels' y humor para denunciar sus carencias

El parque «brutalista» de la ermita de Miralbueno, con su fuente que es un charco y su zona verde que es un mural pintado en una pared de hormigón. La acera estrecha y muy poco paradisiaca de las calles del Olivo y el Paraíso. Las agrestes zonas sin asfaltar de la plaza de las Peñetas, con su rincón sin farolas para mantener la intimidad. O la historia del Pilón que da nombre a la principal vía del barrio zaragozano. Estas son algunas de las denuncias y curiosidades que se pueden encontrar en la cuenta de Instagram Tu Miralbueno, un éxito viral que ha logrado conectar con las necesidades del distrito acumulando miles de visualizaciones.

La iniciativa nació en septiembre del año pasado con el objetivo de huir de la publicidad política tradicional para generar algo «desenfadado, sin insultos ni crispación», que mostrase tanto las carencias como la belleza del barrio. Uno de los jóvenes coordinadores de la cuenta, Daniel Sanagustín, destaca que los vídeos de crítica se plantean «sin insultos» con la intención de llegar a todas las ideologías. «Jamás hubiera pensado que los vecinos podrían pararnos por la calle para pedirnos que hablemos de temas concreto», señala.

El reel que publicaron criticando las carencias del campo de fútbol elevó la popularidad de la cuenta y les está permitiendo llegar a las personas más jóvenes del distrito. Por eso esta semana han elevado el tono denunciando las carencias del centro educativo Julián Nieto y esperan abordar en los próximos días el problema de convivencia que se ha generado ante un establecimiento de autoservicio en una de las zonas residenciales de la plaza de Lagos Azules. «Tratamos de abordar todos los temas con humor, pero también queremos que los vecinos tomen conciencia de la situación real del distrito», manifiesta.

Sanagustín avanza que Miralbueno está a punto de vivir una transformación radical debida al crecimiento de la población, algo que será un reto para un barrio de composición muy poco homogénea.

Un momento de las grabaciones virales de la cuenta de Instagram de Miralbueno, este domingo. / Rubén Ruiz

Por un lado, sobrevive la «parte vieja», una zona de origen agrícola y tradicional que todavía lidia con un urbanismo poco planificado y calles estrechas. Por otro, observan como el «subidón» de la construcción nueva ha transformado el paisaje con edificios modernos de alta gama dotados de zonas comunes y piscinas.

Los datos demográficos dibujan un perfil sociológico muy específico para sus vecinos. Son el segundo distrito con la renta más alta de Zaragoza y el segundo más joven de la ciudad, solo por detrás de Arcosur. Según el último censo tiene una población de 14.402 habitantes con un 6% de habitantes de origen extranjeros. También acumulan algunas de las viviendas a la venta más caras de la ciudad. Sin embargo, esta pujanza económica contrasta con una realidad social a la que le cuesta recuperar su tejido vecinal de toda la vida. «En este momento Miralbueno es un barrio totalmente dormitorio», asume Sanagustin.

Con su publicaciones también tratan de hacer una reflexión sobre la necesidad de las infraestructuras comunes y los cambios sociales que llevan aparejadas. «La gente no hace vida dentro de Miralbueno porque los equipamientos son insuficientes y han quedado obsoletos, por ejemplo, el centro cívico se diseñó hace quince años para una población mucho menor, y se espera que el barrio duplique sus habitantes en el próximo lustro sin que nadie esté dando respuesta a ese crecimiento», indica. En este sentido, en las últimas semanas han podido comprobar como las salas de estudio se han quedado pequeñas para las necesidades reales.

Un momento de las grabaciones virales de la cuenta de Instagram de Miralbueno, este domingo. / Rubén Ruiz

El actual equipo de la cuenta Tu Miralbueno lo componen media docena de colaboradores, abiertos a la participación y las sugerencias. Pueden hablar del servicio de bicicletas de alquiler, de las listas espera en el centro de salud o la degradación y los grafitis que ensucian algunos de los puntos emblemáticos de las zonas verdes.

En el tiempo que llevan funcionan han logrado además alguna victoria directa. «Estábamos grabando y vino una señora con un perro, nos dijo que si éramos del Instagram del barrio, pues ella también vive en una calle muy estrecha y su madre ha quedado en silla de ruedas, por lo que tiene un árbol delante que le impedía salir, para nosotros ha sido muy emocionante ver la unión que se ha generado para buscar una solución», explica.

Este altavoz permite que personas que tienen «un problema en su día a día» tengan un cauce a través del que expresar sus preocupaciones. En este momento el grueso de su audiencia son los jóvenes entre 25 y 35 años, un sector difícil de fidelizar que ha reaccionado con entusiasmo al formato de vídeo corto y humorístico. «Vamos a seguir colaborando para contar historias, al ser muchas personas pensando al mismo tiempo podemos cubrir un buen número de intereses y dar a conocer historias que para muchos pasan desapercibidas», afirma.