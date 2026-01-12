Cae el segundo árbol en dos semanas en la plaza de Los Sitios de Zaragoza
No se han producido daños personales porque la zona estaba vallada desde la caída del anterior ejemplar
Un árbol de grandes dimensiones se ha venido abajo este lunes por la tarde en la plaza de Los Sitios de Zaragoza, un céntrico enclave que vivió un episodio muy similar hace tan solo dos semanas. El pino caído no ha causado daños personales puesto que la zona se encontraba vallada desde la caída del anterior ejemplar.
El árbol ha caído sobre la fuente de la plaza de Los Sitios, pero tampoco ha estropeado la estructura.
El suceso se produce después de que en Nochebuena tuviera lugar la anterior caída, que es la que provocó que se tuviera que vallar la fuente y el entorno. Precisamente esto ha evitado que el árbol de este lunes cayera sobre alguna persona, ya que no se podía acceder a esa zona.
El consistorio ya informó el 24 de diciembre que inspeccionaría el resto de ejemplares del área para evitar nuevas caídas, pero este lunes ha vuelto a pasar.
