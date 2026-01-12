Este es el edificio que ampliará la Universidad de Zaragoza en el campus Río Ebro de Zaragoza: así será

La Universidad de Zaragoza ha publicado la licitación de las obras de ampliación de un edificio ubicado en el Campus Universitario I+D del Río Ebro de la capital aragonesa, una actuación cuyo presupuesto base asciende a 2.728.356,37 euros (IVA incluido).

El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses y el periodo para que las empresas acudan a la licitación y presenten la documentación finalizará el 2 de febrero. El proyecto se desarrollará en la parcela A1 del Plan Especial de Equipamientos del Área del Campus Universitario I+D, donde ya existen edificaciones construidas en 2007.

Se trata de la ampliación del Ceminem o el Centro Mixto de Investigación con Empresas, que ocupa aproximadamente un tercio de la parcela y que será objeto de esta ampliación. La actuación respetará los materiales y la composición arquitectónica de las fachadas existentes, garantizando la integración del nuevo volumen en el conjunto del campus.

La ampliación contempla la construcción de alrededor de 1.350 metros cuadrados, que se destinarán a usos vinculados a la investigación universitaria. El nuevo espacio albergará 14 áreas destinadas a laboratorios, con la posibilidad de realizar subdivisiones hasta alcanzar un máximo de 28, así como despachos para personal investigador.

Una vez finalizadas las obras, el equipamiento de los laboratorios y espacios de trabajo será objeto de un contrato público de suministro independiente, que se licitará con posterioridad.

Con esta actuación, la Universidad de Zaragoza continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras del Campus Río Ebro, uno de los principales polos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento de la institución.

¿Qué es el Ceminem?

El Ceminem o Centro Mixto de Investigación con Empresas nace con el objetivo de colaborar en el desarrollo de mercados innovadores, impulsando una I+D+I orientadas a las necesidades y nuevas oportunidades que ofrece el mercado, favoreciendo la colaboración público privada y la transferencia de conocimiento y tecnología hacia el desarrollo de productos y servicios innovadores.

El centro permite desarrollar proyectos de I+D+I en un espacio común de innovación y desarrollo tecnológico, donde los institutos de investigación y los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza junto con las empresas, actúen de polo de innovación y desarrollo para la Comunidad Autónoma de Aragón, atrayendo cada vez más recursos. Son laboratorios I+D+I para desarrollar proyectos de grupos de investigación con las empresas