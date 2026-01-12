Jorge García Dihinx y Natalia Román, los dos montañeros muertos en un alud, serán reconocidos como Zaragozanos Ejemplares a título póstumo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, concederá el título de Zaragozano Ejemplar a los dos montañeros que perdieron la vida en la montaña el pasado mes de diciembre, Jorge García y Natalia Román, quienes "representan el ideal de ciudadanos que honran su tierra mediante el servicio, la excelencia y la generosidad".

"Su amor por la montaña, unido a su capacidad divulgativa, les convirtió en grandes comunicadores de valores esenciales como la salud, la actividad física y el respeto al medio ambiente", ha comentado Chueca, quien ha dado hoy a conocer esta distinción en sus redes sociales.

Ambos fallecieron el 29 de diciembre de 2025 en el pico Tablato de Panticosa, practicando la actividad que amaban, si bien "su legado trasciende la tragedia para consolidarse como referente permanente".

Estos dos nombres se suman a los propuestos por el Consejo de Ciudad: Carmen Moraga, Ester Salas, Ignacio Lahorga, José María Marteles y Ángel Guinda, este último a título póstumo. Además, la alcaldesa ha decidido otorgar también la distinción a Genoveva Crespo y a José María Marín, que fueron propuestos por el Consejo de Ciudad y sometidos a votación en una encuesta, al haberse presentados tres nombres en la categoría cultura, educativo y deportivo cuando sólo se puede elegir a uno. El acto de entrega se realizará el 29 de enero, coincidiendo con la festividad de San Valero, patrón de la ciudad.

Esta distinción se encuentra recogida en el Reglamento de Protocolo, Ceremonial y Honores del Ayuntamiento de Zaragoza para reconocer a los vecinos y vecinas que se hayan distinguido de forma extraordinaria por un comportamiento ejemplar en cualquiera de las esferas municipales. Es concedida por la alcaldesa, previo dictamen de la Comisión plenaria de Participación Ciudadana y Régimen Interior.

Méritos

Pediatra en el Hospital San Jorge de Huesca, el zaragozano Jorge García Dihinx conjugó su vocación médica con su pasión deportiva, siendo un referente del esquí de montaña y la meteorología en el Pirineo aragonés. Fundador del blog 'Lameteoqueviene', su labor divulgativa alcanzó a 370.000 seguidores en Instagram, convirtiéndose en una fuente imprescindible de información meteorológica y seguridad para la comunidad montañera.

Por su parte, Natalia Román, natural de Casetas, era una deportista de alto nivel y un referente del ultratrail de montaña, encarnando el espíritu de superación y excelencia desde su juventud. En 2007, obtuvo la mejor nota de Aragón en Selectividad, lo que ya anticipaba una vida dedicada a trascender límites. Su formación en Periodismo y Comunicación Audiovisual se convirtió en herramienta para narrar, inspirar y visibilizar el deporte femenino en entornos extremos.

La dimensión más trascendente de su legado radica en su lucha silenciosa y victoriosa contra la diabetes. Román transformó su condición en mensaje de esperanza, demostrando que la enfermedad crónica no constituye barrera para la excelencia deportiva.

Los dos deportistas, que perdieron la vida el pasado 29 de diciembre en Panticosa, víctimas de un alud pese a su gran conocimiento de la montaña, recibirán esta distinción a título póstumo. "Por su contribución científica, deportiva, y humana, por haber puesto el nombre de Zaragoza en lo más alto del ultratrail y la divulgación de montaña; y por haber demostrado que la excelencia y la humildad pueden caminar juntas, Jorge García Dihinx y Natalia Román merecen ser proclamados Zaragozanos Ejemplares. Su memoria permanecerá vinculada para siempre a los valores más nobles del deporte, la ciencia y el compromiso cívico".