Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana

El tardeo está llegando a todos los rincones de Aragón. Cada vez es más típico el alargar las comidas o las quedadas vespertinas para sustituir las salidas nocturnas y llegar pronto a casa, con excepciones de personas que optan por engancharlo con la noche. Es por ello que ciertas actuaciones trastocan sus horarios para empezar antes y dar show con mayor anterioridad. Entre otros artistas, la eterna Leticia Sabater ha sido una de las que se ha sumado a la moda y se va a hacer ver el próximo 17 de enero en Zaragoza capital.

Tras el éxito de la 'Tardebuena', lo lógico sería pensar que la cantante se acercará al Tubo, una de las zonas de máxima afluencia para este plan (sino la que más). Sin embargo, quienes quieran verla tendrán que trasladarse a la Fox Tavern, en la avenida Cesáreo Alierta nº10, otro ambiente céntrico en el que se concentran bares y pubs de todo tipo.

La actuación comenzará en torno a las 19.00 horas del próximo sábado en esta discoteca de La Zona (llamada así por los más habituales, sobre todo los jóvenes). El evento tendrá aforo limitado marcado por el propio establecimiento y su acceso será gratuito. Las entradas deben ser adquiridas por los usuarios en la página web de Tardeo World. "Espero que hayáis empezado el 2026 fenomenal, yo con muchas ganas de veros. Tendréis fiestón y musicón a tope desde las 16.00 horas hasta que el cuerpo aguante, como debe de ser", expresa la artista en redes sociales.

Otras actuaciones de este año

Leticia Sabater refuerza su presencia en Aragón con una amplia agenda de conciertos a lo largo de 2026. Además de la anteriormente mencionada, la gira prosigue el 17 de enero en Urrea de Jalón, el 7 de febrero en Paracuellos de la Ribera y suma varias actuaciones en Zaragoza, como el 11 de abril, el 20 de junio (boda privada), el 23 de junio en Juslibol y el 27 de junio en el barrio zaragozano de Parque Venecia. Estas citas consolidan a la capital y su entorno como uno de los ejes principales de su recorrido musical.

La artista también visitará otras localidades aragonesas en los meses de verano, con conciertos el 9 de mayo en Vicen (Huesca), el 17 de julio en Losanglis, el 31 de julio en Albentosa (Teruel) y el 8 de agosto en Torralbilla. La gira continuará el 11 de agosto en Loscos, el 22 de agosto en Valacloche, el 28 de agosto en Godos y culminará el 12 de septiembre en Calatayud, llevando su espectáculo festivo a municipios de las tres provincias de la comunidad.

Además de tener ya su primera fecha agenciada para el año 2027 en territorio oscense, en este caso, en la localidad de Laperdiguera (comarca del Somontano de Barbastro).