Vox mantiene su 'no' a Natalia Chueca pero intenta "tranquilizar" al PP: "No vamos a paralizar ni una sola obra"

Las relaciones del PP con Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza han entrado en una nueva fase desde que la ultraderecha anunció que no votaría a favor de unos presupuetos que ambas formaciones ya habían negociado. Este lunes esas diferencias han vuelto a ser visibles en las comisiones en la que los concejales del Gobierno municipal han desglosado el proyecto de cuentas para 2026, aunque los ediles del partido de Abascal tampoco han querido sacar los dientes.

Esto da cuenta de que la relación entre ambas formaciones está fuertemente condicionada por un contexto marcado actualmente por la incertidumbre, una incertidumbre que quizá se disipe después del 8 de febrero, fecha en la que los aragoneses tendrán que acudir a los colegios electorales. Y puede que por eso los dos partidos se miren de reojo constantemente aunque cuiden de lo que se dicen en público, por lo que pueda pasar después de los comicios.

Y es que en la comisión del área de Urbanismo de presentación de los presupuestos, esos a los que Vox va a votar que no, el edil de la ultraderecha Armando Martínez ha intentado tranquilizar a la alcaldesa, Natalia Chueca, asegurando que su partido no va a paralizar "ni una sola obra" y que "ninguno de los proyectos -sin especificar cuáles- quedará fuera". "Quédense tranquilos", ha pedido Martínez después de recordar que Vox ha sido "parte activa" de la mayoría de derechas en el salón de plenos y que sus votos casi siempre se han unido a los del PP para sacar adelante proyectos del área de Urbanismo.

"Luces y sombras"

Para Martínez, el presupuesto de Urbanismo tiene "luces y sombras", aunque ha sido contenido con respecto a esas sombras. Entre ellas ha destacado la conversión de Giesa en una ciudad del cine, un proyecto que no depende de Urbanismo, sino de la dirección general de Proyectos Estratégicos que pende del área de Presidencia. "Está caduco antes de estrenarse", ha dicho.

Y ha sido precisamente en la comisión de Presidencia, en la que Ángel Lorén ha detallado el presupuesto para su área para 2026, en la que Vox ha mostrado más su distancia con el PP. De Lorén penden grandes proyectos que el PP considera estratégicos, como la ciudad del cine o la reforma de la plaza del Pilar, y que por parte de Vox son vistos como un derroche de dinero y una herramienta de márketing de la alcaldesa.

"Su presupuesto no atiende a necesidades ciudadanas, responde a la urgencia del Gobierno de la ciudad por cortar cintas antes de las elecciones de 2027", ha dicho el portavoz de Vox, Julio Calvo, quien ha enumerado alguno de los proyectos que, en su opinión, la ciudad no necesita pero que se van a acometer, como es la creación de esa ciudad del cine en Giesa, la remodelación de la plaza del Pilar y las reformas de las avenida de Valencia -que ha empezado este lunes- el Coso y la plaza San Miguel.

"Giesa no va a funcionar, va a ser un nuevo fracaso. ¿Para esto nos están pidiendo apoyo para los presupuestos?", ha dicho Calvo. "Saben perfectamente que nos negamos a aprobar los presupuestos y el fundamental es que pedíamos el retraso de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones. Es verdad que eso puede suponer la pérdida de 11,3 millones de euros, pero ¿qué vale más?", ha dicho Calvo.

Críticas de la izquierda

Así, tras escuchar estas comparecencias, los concejales del PP no han sabido muy bien a qué atenerse. Vox mantiene su no a las cuentas pero insisten en que no pretenden ser un obstáculo. "Escuchándole me ha venido a la mente la canción No aclares que oscurece, señor Calvo. Pregúntele a los vecinos si la reforma de la avenida Valencia o la plaza San Miguel eran o no una prioridad para ellos", ha dicho Lorén. "Siempre he dado las gracias al apoyo expreso de Vox a los presupuestos y a proyectos como el del Parque de Atracciones, me tendrán ahora que explicar por qué ya no", ha añadido.

Por su parte, los concejales de la izquierda han dado poco pábulo a las negativas de Vox. Desde el PSOE, Horacio Royo le ha recordado a Julio Calvo que todos esos proyectos que ahora rechazan son "fruto" de los seis años anteriores en los que Vox sí ha aprobado las cuentas presentadas por el PP. "Me sorprende que ahora lo rechacen", ha dicho el socialista, quien ha intentado desmantelar "el mantra" de la alcaldesa con respecto a las bondades de sus presupuestos: "La inversión sube muy poquito, los impuestos los bajan a los que más tienen y se los suben al resto mediante las tasas y nos vamos a endeudar más, mientras el gasto corriente se nos come". "

Por su parte, el concejal de Zaragoza en Común Suso Domínguez ha señalado que el presupuesto presentado por el PP contiene muchas partidas incluidas a propuesta de la ultraderecha y ha afirmado que la batalla que ambas formaciones mantienen por el voto en la derecha se diluirá tras las elecciones. Sobre el presupuesto, el de ZeC ha explicado que muchos de los proyectos que se venden "aparecen un año tras otro en el presupuesto", como el centro cívico de Parque Goya o la ampliación del de Delicias y que hay otros, a los que ha tachado de faraónicos, que se van a financiar mediante la venta de suelo público, una herramienta que el Gobierno municipal "está utilizando para tapar agujeros" ya que el consistorio, según advierten los propios informes municipales, no es capaz de autofinanciarse.