Zaragoza sigue creciendo e inicia los trámites para construir 307 viviendas junto a la Quinta Julieta

El fervor inmobiliario parece no tener fin. Todo lo que se construye se vende y de ahí que los propietarios de suelo sigan sacando al mercado suelos que llevaban mucho tiempo a la espera de ser urbanizados. Es el caso del sector 38/2 de Zaragoza, una parcela de casi siete hectáreas situada entre el colegio de Santa Ana y la Casa de Ejercicios Espirituales de la Quinta Julieta, en unos terrenos también delimitados por el Canal Imperial y la Ronda Hispanidad. Los dueños de los terrenos llevan años persiguiendo el visto bueno del consistorio para construir allí las 307 viviendas que permite el Plan General y este lunes el consejo de Gerencia de Urbanismo ha iniciado la tramitación que hará realidad este nuevo desarrollo.

La aprobación del plan parcial para ordenar los suelos del sector 38/2 se encuentra, no obstante, en una fase muy inicial de la tramitación. En el consejo de Gerencia la propuesta contó con los votos en contra del PSOE y la abstención de ZeC por desavenencias de los grupos de la izquierda con respecto al número de viviendas protegidas que se reservan en este ámbito de la ciudad, si bien sus votos no fueron suficientes para tumbar el expediente, por lo que este ha quedado aprobado de forma preliminar. Ahora tendrá que ser expuesto a información pública para que los interesados puedan presentar alegaciones y, después, tendrá que regresar al salón de plenos para su votación.

La ordenación planteada para este sector todavía por desarrollar, que incluye los terrenos de la antigua finca de recreo de la Quinta Julieta, contempla la construcción de cuatro manzanas residenciales en las que cabrían 307 viviendas en edificios de hasta nueve plantas. Debido a la orografía del terreno, muy inclinada, estos estarán a distintas alturas y hasta los mismos se accedería por una calle de nueva creación en forma de E que conectará la parcela con la Ronda Hispanidad, que queda al este de los terrenos.

Nuevos parques

Al norte, junto al colegio Santa Ana, quedarán dos parcelas reservadas para equipamientos públicos y, mientras que al oeste, junto al Canal Imperial, se ejecutará un corredor verde o parque lineal que dará continuidad a las zonas ajardinadas que ya existen en este extremo del barrio de La Paz, que queda en frente de lo que será Parque Venecia 2.

Al sur de la parcela, junto a las manzanas de viviendas, se mantendrá la Casa de Ejercicios Espirituales Quinta Julieta, propiedad de los Jesuitas. No obstante, parte de los jardines de este recinto incluida la gruta de la antigua finca de recreo, se incorporarán a un nuevo parque público abierto a todo el mundo que se ejecutará en el sur de la parcela.

Asimismo, el proyecto contempla también la modificación del trazado de la acequia Las Balsas que actualmente atraviesa el sector de norte a sur. El plan parcial que acaba de iniciar su tramitación plantea reconducirla por el subsuelo.

¿Cuánta VPO habrá?

No obstante, todavía quedan cuestiones que deben aclararse con respecto a la ordenación de este sector de la ciudad y es que con la aprobación inicial del expediente el consistorio también ha solicitado a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón que aclare qué porcentaje de VPO debe reservarse dentro del lote de 307 viviendas que permite levantar en la zona el Plan General de Ordenación Urbana.

Según los promotores, son 92 las viviendas protegidas que deben reservarse, lo que supone un 30% del total. Sin embargo, la ley de Vivienda estatal aprobada en 2023 establece que ese porcentaje tiene que superar el 40%. Es por este motivo por el que el PSOE ha votado en contra y ZeC se ha abstenido.

"El urbanismo no es una cuestión meramente técnica, sino una herramienta política que define el modelo de ciudad, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su calidad de vida”, ha criticado tras el consejo de Gerencia de Urbanismo la concejala socialista Ros Cihuelo. "El modelo del Gobierno de Chueca se limita a rellenar parcelas mientras que el PSOE apuesta por que en cada promoción inmobiliaria se exploren todas las posibilidades de incrementar nuestro parque público", ha criticado.

Cihuelo ha pedido así que se garantice que, como mínimo, el porcentaje de VPO sobre el total de viviendas cumplirá con ese 40% que establece la ley estatal, lo que supondría construir 122 pisos protegidos en vez de los 92 que plantean los propietarios de los suelos. Asimismo, la socialista ha solicitado que se negocie con la Sareb, que dispone de una parte de los terrenos, para que ceda sus posesiones al consistorio para la construcción de vivienda pública.

Por su parte, desde Zaragoza en Común han explicado que se han abstenido al tratarse de una aprobación inicial que todavía puede incorporar cambios y enmiendas, pero han avanzado que votarán en contra "si no se garantiza el 40% de VPO". "En la actual situación de burbuja inmobiliaria la vivienda protegida debe ser una prioridad. Una vez más vemos como este gobierno, se posiciona al lado de los intereses privados y olvida las necesidades de los vecinos y vecinas", han criticado desde la formación.