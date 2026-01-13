El árbol caído en la plaza de Los Sitios de Zaragoza iba a ser talado por su peligrosidad

Los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza habían detectado el riesgo de caída del pino que se vino abajo este lunes en la plaza de Los Sitios de la capital aragonesa. Fue este mismo lunes, dos horas antes de que el árbol volcara, cuando los funcionarios del consistorio habían decretado la retirada de este ejemplar por el peligro de que cayera.

Y fue justo cuando se estaban realizando los trámites para su apeo cuando el árbol cayó. Este es el segundo pino de grandes dimensiones que se viene abajo en la plaza de Los Sitios en tan solo dos semanas. El anterior volcó sobre la fuente el día de Nochebuena y desde entonces la zona estaba vallada para revisar el arbolado de toda la zona.

Y fruto de estas revisiones fue cuando se detectó el peligro de caída del pino que este lunes se volcó. Según ha explicado la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, todavía no se conocen al 100% las causas de las dos caídas. Se valora que haya podido influir la humedad del terreno y también la espirilización de las raíces, un problema de crecimiento de las raíces que evita un correcto anclaje del ejemplar al suelo.

Gaudes ha avanzado que ambos ejemplares serán repuestos aunque no serán pinos las especies elegidas, puesto que no son los árboles más adecuados para habitar en nuestras calles por su modo de crecimiento. De ahí que en la actualidad se esté apostando por especies más adecuadas que los pinos y que con el paso del tiempo son más estables.