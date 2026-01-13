Adiós a los puntos negros del carril bici de Zaragoza: el ayuntamiento aprueba un plan de choque con medidas urgentes

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de adjudicar el nuevo contrato de mantenimiento de los carriles bici de la ciudad, una adjudicación en la que el consistorio ha incluido la ejecución de un plan de choque para acometer reparaciones urgentes en ciertos puntos de la red. Así lo ha explicado este martes la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, en una rueda de prensa en la que ha explicado que los técnicos del área llevan meses analizando cuáles son las principales deficiencias y zonas que requieren una actuación.

El contrato está valorado en 960.000 euros (IVA incluido) y tendrá una duración de cuatro años. La empresa adjudicataria ha presentado una baja porcentual única al cuadro de precios del 20,97%, lo que viene a significar que con el mismo dinero, esos 960.000 euros, el consistorio podrá requerir más actuaciones, puesto que cada una costará un 20% menos de lo que estaba previsto.

La red de ciclocarriles cuanta con 162 kilómetros

Es por esto y por el trabajo previo realizado por los técnicos de Movilidad, que analizado los puntos negros de una red que ya cuenta con 162 kilómetros de carriles bici, que el ayuntamiento ha podido encargar la ejecución de ese anunciado plan de choque.

Según ha explicado Gaudes, es la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad del ayuntamiento el que ha diseñado este plan de choque para acometer las reparaciones más urgentes. Dentro de esta actuación se prevé ejecutar obras de emergencia en distintos tramos de los carriles de Ibón de Plan y de la avenida de Ranillas. Asimismo, y para reparaciones concretas, están localizados puntos en la avenida Academia General Militar, San Juan de la Peña, Marqués de la Cadena, el paseo de la Ribera, el paseo Echegaray y Caballero y Duquesa Villahermosa, entre otros.

En cuanto a pintura y señalización horizontal, también se prevé trabajar en zonas como Ronda Hispanidad (puente Giménez Abad–avenida Cataluña), paseo de la Ribera, el puente del azud del Río Ebro, Ramón Sainz de Varanda, Luciano Gracia, Puente del Pilar, Gertrudis Gómez de Avellaneda o María Zambrano.

El nuevo contrato, ha explicado Gaudes, repercutirá en un mejor mantenimiento de los carriles bici, no tanto por el aumento del presupuesto destinado a tal fin si no por la “optimización” de los recursos y por la inclusión de este plan de choque, que según ha anunciado Gaudes podría comenzar a ejecutarse en un mes.

En su rueda de prensa, la concejala ha asegurado también que Zaragoza fue incluida recientemente en el prestigioso Copenhagenize Index como una de las 100 mejores ciudades del mundo amigas de la bicicleta.