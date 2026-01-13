Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desaparece en Zaragoza una niña de 8 años

La Policía Nacional ha lanzado una alerta para dar con el paradero de la menor

Alerta de la niña desaparecida en Zaragoza

Alerta de la niña desaparecida en Zaragoza / @CNDES

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Policía Nacional ha emitido una alerta para encontrar a Estefany H.V., una niña de 8 años desaparecida en Zaragoza el pasado sábado 10 de enero. El aviso lo ha lanzado a través de la red social X del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior.

La menor mide 1'35 metros, tiene ojos marrones y pelo castaño.

El cuerpo del Estado pide colaboración ciudadana, solicitando cualquier información que pueda resultar útil para para dar con su paradero.

