El popular restaurante de Zaragoza que ha enamorado a un famoso actor de 'Machos Alfa': "Cliente top"
La serie creada por los hermanos Caballero ha vuelto a triunfar en Netflix tras el estreno de su cuarta temporada
'Machos Alfa' es sin ningún tipo de duda la serie española del momento. La ficción creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero estrenó el pasado 4 de enero su cuarta temporada en Netflix y rápidamente se ha colocado como la serie más vista en España. Uno de los cuatro protagonistas de la serie junto a Raúl (Raúl Tejón), Pedro (Fernando Gil) y Luis (Fele Martínez) es Santiago Peralta, representado por Gorka Otxoa, que ha visitado por sorpresa Zaragoza en los últimos días.
El arquitecto reconstruido junto a sus tres amigos del alma, que en la cuarta temporada de Machos Alfa vuelve a no tener ningún tipo de suerte en el amor, suele visitar Aragón cada cierto tiempo. Gorka Otxoa ha aprovechado su parada en Zaragoza para disfrutar de su popular gastronomía. 'Santi' en la ficción de los hermanos Caballero, que ha renovado para una quinta temporada en Netflix, se dejó caer por La Bozada para conocer la propuesta gastronómica de la vermutería El Taburete.
"Nos hacen mucha ilusión"
"Visitas especiales que nos hacen mucha ilusión. Gorka Otxoa, gracias por todo", ha publicado los propietarios del popular restaurante de Zaragoza en redes sociales junto a un sonriente actor que no para de hacer reír a toda España gracias a su gran interpretación en Machos Alfa. El Taburete abrió sus puertas en 2019 en una zona de la capital aragonesa con grandes referentes gastronómicos como Mesón Martín, La Josecica, Casa Yago y De Rechupete.
El restaurante, situado en la calle Alava 2, está especializado en vermut y tiene una barra de pinchos, tapas, cazuelas y raciones muy interesante. Durante estos últimos años, El Taburete ha logrado una gran reputación entre los vecinos del barrio logrando un 4,6 en las valoraciones de Google.
Zaragoza y su vínculo con Tarazona
Gorka Otxoa se ha asentado como uno de los mejores actores de la actualidad en España. El humorista vasco nacido en 1979 en Irún comenzó en series como Goenkale y dio el salto a la fama gracias a Vaya Semanita en ETB. Desde entonces, Gorka Otxoa ha trabajado en muchas series conocidísimas como Doctor Mateo, Águila Roja, Velvet o Allí Abajo y también en otras películas como Pagafantas, que le permitió ser nominado al Goya al mejor actor.
El actor guipuzcoano tiene un vínculo especial con Zaragoza que ha visitado en multitud de ocasiones para sus obras de teatro y también ha participado en alguna ocasión en el Ciclo 'La Buena Estrella' de la Universidad de Zaragoza. Otro sitio de Aragón al que le tiene un cariño muy especial el actor es sin duda Tarazona donde ha acudido en varias ediciones a su Festival de Cine.
