Impulsan una plataforma de afectados por caídas con Bizi Zaragoza: "Me fracturé el fémur en tres. Llevo dos meses sin poder apoyar la pierna"

No solo Jorge Pueyo se ha caído de una bizi. El sistema de alquiler de bicicletas públicas de Zaragoza está a punto de cumplir un año de vida -nació el 16 de enero de 2025- y desde entonces ha acumulado millones y millones de usos, lo que da cuenta del éxito indiscutible de este servicio, pero también alguna que otra polémica. Hace ya unos cuantos meses que comenzaron a hacerse públicos casos de caídas achacables a la falta de mantenimiento de los ciclos, una cuestión que el consistorio trató de zanjar el pasado mes de noviembre con visitas a los talleres de la contrata pero que no han podido acallar todavía. Ahora, un grupo de afectados por caídas con los ciclos del Bizi trata de impulsar la creación de una plataforma de afectados para hacer valer sus reclamaciones de forma conjunta ante el ayuntamiento y la empresa concesionaria, Serveo.

El nacimiento de esta plataforma se concretará en una reunión en La Ciclería el próximo 22 de enero, a las 18.00 horas. Están llamadas a acudir todas aquellas personas que hayan sufrido percances con las bizis. Desde esta entidad, que además de un taller es un centro de promoción de la bici, defienden que no se trata de lanzar una crítica vacía contra el Bizi, sino que están intentando ser "constructivos". "Estamos encantados con que el ayuntamiento apueste por la bicicleta y está siendo muy bien recibido, pero no podemos dejar que muera de éxito", explican desde La Ciclería, que ya en noviembre promovió una campaña para denunciar los accidentes que se estaban produciendo.

Alberto Delgado es abogado en Baremo Consultores, un despacho "hiperespecializado" en siniestralidad vial y que, entre otras plataformas, trabaja para Stop Accidentes. Ahora, Delgado está detrás también del lanzamiento de esta plataforma de afectados por el Bizi. "Nos dimos cuenta que estaban llegando muchos casos en el que se repetía el mismo patrón y en los que la responsabilidad del accidente podría recaer o bien en la administración o en la contrata por una cuestión de falta de mantenimiento", dice el letrado, que no obstante reconoce que no siempre es sencillo demostrar la culpabilidad en este tipo de siniestros.

Estado de las ruedas en una estación del Bizi, este mismo martes. / EL PERIÓDICO

Él mismo tiene conocimiento de "20 o 30" casos similares de caídas con bizis que podrían ser atribuibles al mal estado de conservación de los ciclos, que apenas llevan un año rodando por las calles de la ciudad pero que acumulan ya decenas de miles de kilómetros. "No todos llegan a juicio porque hay veces en las que no se puede probar la culpabilidad", cuenta. Pero en otros casos esperan conseguir un resarcimiento para sus clientes, alguno de los cuales llevan meses de baja por caídas con las bicicletas turquesas.

Pero, ¿cuál es el problema de las bizis? Delgado apunta a que hay tres tipos de accidentes con estos vehículos. "Hay varias personas que nos han explicado que han perdido el equilibrio porque después de frenar la bici -que cuenta con un motor eléctrico- coge impulso y se proyecta", cuenta. También ocurre que los pedales se salen en marcha, provocando tropiezos. Aunque lo más habitual y algo que casi cualquier usuario de este servicio habrá experimentado son los resbalones. "En cuanto llueve un poco pierden adherencia. Más de lo debido", cuenta.

El Ayuntamiento de Zaragoza ya intentó convencer a la opinión pública en su momento de que el mantenimiento de las ruedas era el correcto y que el hecho de que hubieran perdido el dibujo que permite asegurar el agarre no influía en el hecho de que resbalasen. Pero desde La Ciclería desmienten tal extremo. "Son ruedas sin cámara para evitar pinchazos, por lo que se desgastan de forma desigual creando una superficie plana que es la que causa los resbalones. Lo único que hay que hacer es cambiar las ruedas con más frecuencia. No podemos dejar que el servicio pierda calidad", piden desde esta entidad.

El objetivo de la plataforma de afectados, explica el abogado Alberto Delgado, no es otro que hacer confluir los intereses de todos los afectados para, "en lugar de hacer reclamaciones individuales por daños y prejuicios, intentar hacerlo de forma colectiva para poder ser útiles para la sociedad y prevenir que no vuelva a haber accidentes", desarrolla el letrado.

El fémur partido en tres

Y es que entre los accidentes que han llegado hasta sus manos hay casos graves. Es el caso de Marta Marquina, que se cayó de la bizi el pasado 28 de octubre. Se hizo una fractura en el fémur y lleva el hueso partido por tres sitios. "Ayer me dijeron que tengo que esperar otros 15 días antes de apoyar la pierna", dice resignada.

Su accidente tuvo lugar en el paseo Constitución, a la altura de la parada del autobús que hay a la altura de la calle que conecta esta avenida con la plaza Aragón. Justo había comenzado a llover y el suelo estaba mojado. "Hay un pequeño resalto y al subir vi perfectamente cómo la bici se me iba y la rueda resbalaba. No iba rápido y pude reaccionar para no caerme sobre la calzada. Me quedé en el suelo y cuando llegó la ambulancia tardaron una hora en poder movilizarme porque me dolía mucho la pierna", cuenta la mujer, que hasta ese momento era una usuaria muy contenta con el servicio.

Un esguince de rodilla

Bea es otra de las usuarias que ha tenido un accidente con el Bizi. Cruzaba uno de los pasos de cebra de la plaza Europa cuando la rueda de atrás resbaló y se fue al suelo. "Me golpeé la parte interna de la rodilla. Fue hace diez días", cuenta. Se hizo un esguince de rodilla.

La mujer coincide con el anterior testimonio y asegura que estaba "encantada" con el servicio hasta que se cayó. "La he usado desde siempre y siempre he estado muy contenta. Los últimos años de las bicis mecánicas -las rojas- es cierto que tenías que hacer muchas comprobaciones antes de subirte, pero no resbalaban. Y en estas pues no revisé las ruedas porque son nuevas. Nunca me había caído de la bici", cuenta.

Bea valora además que las nuevas bicis sean de pedaleo asistido y cuenten con un motor eléctrico porque facilita su uso a personas de todas las edades. "En 37 años de vida nunca había visto a mi madre en bici y con estas en alguna ocasión hemos evitado coger el coche porque iba muy bien con las nuevas, pero desde que me caí yo no se fía. Yo si tuvieran un mejor mantenimiento estaría dispuesta a pagar más", explica.

Otro esguince

Y en muletas también va Ignacio Domingo, que se cayó de una bizi un domingo a principios del pasado mes de noviembre. De nuevo, el suelo estaba húmedo. "Había un pequeño charco y al pasar por encima la rueda se fue. Entonces no pensé en denunciar ni nada y como llevaba prisa, dejé la bicicleta y me cogí un bus. Pero cuando llegué al sitio al que me dirigía comenzó el dolor", recuerda. Se había hecho un esguince de rodilla.

Domigo cuenta que él no solo usaba el Bizi, sino que es ciclista. "Hago muchos kilómetros. Las ruedas con cámara, cuando pierden el dibujo de la goma, se deforman y revientan y entonces se se cambian, pero como estas no pinchan pues no las cambian aunque hayan perdido el dibujo. Así que en cuanto llueve un poco o hay rocío por la niebla resbalan", explica. "Tenía que haber puesto una denuncia, pero no me podía quedar ahí esperando a que llegara la Policía tirado en el suelo", dice ahora.

"Cuando fui a Urgencias después me dijeron que era la tercera o cuarta persona que atendían a la que le había pasado lo mismo. Y en la revisión con la enfermera esta me dijo que a un familiar le había pasado lo mismo. No puede ser", denuncia este usuario.