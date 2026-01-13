El PP y Vox chocan ahora por el canal de aguas bravas de Zaragoza

La recuperación del canal de aguas bravas de Zaragoza planteada por el Partido Popular aparece como nuevo escollo en la relación que actualmente mantienen el ayuntamiento y el grupo municipal de Vox. Mientras Natalia Chueca viene pidiendo responsabilidad para aprobar el presupuesto en Zaragoza y evitar la pérdida de 155 millones de euros, Julio Calvo, portavoz de Vox, y Ángel Lorén, consejero de Presidencia del PP, han intercambiado este martes pareceres sobre la licitación del canal, impresiones que también han salpicado al PSOE.

Vox ha pedido al consejero de Presidencia que justificase la licitación para la utilización privativa del canal. En su opinión, la licitación de la concesión demanial para la utilización privativa del Canal de Aguas Bravas y negocios vinculados en el Parque del Agua Luis Buñuel de Zaragoza no queda clara. “Los términos en que han salido los pliegos de condiciones técnicas y administrativas nos han dejado sorprendidos y hemos solicitado una comparecencia para la próxima Comisión de Presidencia para que, por parte del consejero, se nos aclare este asunto y, fundamentalmente, las condiciones en las que se ha licitado la concesión de esta infraestructura”, ha argumentado Julio Calvo.

El representante de Vox ha destacado que lo que más les ha llamado la atención es que el pliego de condiciones técnicas reza que a fin de garantizar la viabilidad de la concesión y la rentabilidad para el concesionario, el Ayuntamiento de Zaragoza asumirá a través de sus contratos el consumo eléctrico del canal de Aguas Bravas y el suministro de agua para el propio Canal. "Ya en 2022 la alcaldesa, en la legislatura pasada, cuando era consejera de Servicios Públicos, dijo que la apertura del canal era inviable porque los costes de la luz ascendían a 1.300 euros al día. Y unos informes anteriores que venían del ayuntamiento y de la Asociación Legado Expo de Zaragoza del 2008 señalaban, allá por 2017, que los gastos de la electricidad superaban los 52.000 euros anuales”, ha esgrimido Calvo.

Vox considera que esta situación compromete al ayuntamiento a asumir con cargo, lógicamente a los contribuyentes, el consumo eléctrico del Canal de Aguas Bravas. "Aunque, dice también en ese pliego, la explotación será a riesgo y ventura del concesionario. Algo que, desde luego, se comparece mal con ese propósito anunciado por parte del Ayuntamiento de garantizar la viabilidad económica y la rentabilidad de la explotación. Si es a riesgo y ventura, no sabemos por qué el ayuntamiento tiene que pagar estos costes", ha añadido. Calvo ha puesto como ejemplo el Teatro de las Esquinas, en donde es el contribuyente, en su opinión, quien paga la luz, la electricidad y la limpieza: “La verdad es que con esto se abre un precedente".

Lorén y el PSOE

El edil de Vox ha señalado que esta asunción de gastos por parte del ayuntamiento merece una explicación que no ha tardado en dar Ángel Lorén. “Lo fácil hubiera sido echar hormigón, pero era necesario buscar un uso a una infraestructura que costó 6 millones de euros y que salió del bolsillo de los zaragozanos cuando gobernaba el PSOE", ha respondido.

"El uso va a ser deportivo, dando así respuesta a una demanda de deportistas que teniendo un Canal de Aguas Bravas en su ciudad tienen que recorrer kilómetros para practicar su deporte", ha añadido Lorén, quien ha resaltado que existen seis federaciones deportivas acuáticas, además de 27 escuelas de Formación Profesional que ofrecen ciclos de educación deportiva, dos universidades con estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o los efectivos de Protección Civil.

Con respecto al suministro eléctrico, Lorén ha afirmado que la razón deportiva justifica el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza al igual que ocurre con los clubes de fútbol de la ciudad cuando, por ejemplo, se costea el cambio del césped artificial y la construcción de dos nuevos campos por valor de 485.640 euros.