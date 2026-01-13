Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: "No sé cuánto debería pagarse"

El sector de la hostelería ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años. A la cada vez mayor oferta y especialización de restaurantes y establecimientos, se suma una creciente concienciación de empresarios y trabajadores por la mejora de las condiciones laborales en un negocio en el que, tradicionalmente, se ha trabajado de forma intensiva largas jornadas.

El respeto a los horarios y al descanso de los empleados, así como el número de horas que se realizan, son cada vez más fundamentales en un sector que se reinventa al calor de los nuevos tiempos. No obstante, para algunos estas mejoras no siempre son suficientes, e incluso hay quien prefiere mantener prácticas que rozan la ilegalidad en el ámbito laboral.

La 'polémica' oferta de empleo de un hostelero zaragozano

Un empresario zaragozano se ha mostrado muy sorprendido en sus redes sociales por los comentarios recibidos de algunos usuarios tras publicar una oferta de trabajo a media jornada en su negocio de pollos asados, tanto para servicio en local como a domicilio.

El hostelero en cuestión es el propietario de Impact Food Brasería, un restaurante del barrio Delicias que ha ganado notoriedad en los últimos meses. A través de su perfil en redes sociales, comparte el día a día de su negocio de hostelería, ofrece consejos sobre emprendimiento y muestra los productos que comercializa en su restaurante.

Las condiciones para un puesto a media jornada

En uno de sus últimos vídeos, el empresario llama la atención sobre una oferta de trabajo en la que propone un puesto a media jornada real, concretamente 22 horas semanales, con un sueldo neto de 900 euros mensuales para el trabajador.

Impact Food Brasería es un restaurante de Zaragoza especializado en pollos asados en local o a domicilio. / ASÍ ES ARAGÓN

"¿El salario de 21 horas para qué alcanza?", "Para comprarme una hamburguesa" o simplemente "Suerte", han sido algunas de las respuestas de los usuarios al llamamiento del emprresario. Según explica el propio empresario, incluso ha recibido mensajes de personas interesadas en trabajar sin contrato, es decir, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, algo que deja claro que es “inaceptable” en su negocio.

“Es una media jornada real, sin horas extra”

“Yo no sé si la gente sabe lo que se cobra por un empleo a media jornada”, reflexiona el hostelero en el vídeo. “Estamos hablando de casi 900 euros netos por 22 horas semanales, y de una media jornada real”, subraya, insistiendo en que no se exige realizar horas extra no remuneradas fuera del contrato.

Además, señala que se trata de un empleo que "puede compaginarse con otro trabajo por la mañana" y explica que no se requieren grandes conocimientos, ya que básicamente consisten en freír patatas, fregar platos y montar pedidos para recoger o enviar a domicilio. “En cuanto aprendes a hacer las cosas, es un trabajo bastante mecánico”, detalla.

“La verdad es que no sé cuánto debería pagarse más”, concluye el empresario desconcertado quien desde el punto de vista del empleado ve justas y razonables las condiciones para un puesto a media jornada en el sector de la hostelería.

Una situación que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las expectativas salariales y la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo laboral más justo y transparente en la hostelería.