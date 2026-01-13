San Antón volverá a encender Zaragoza: siete hogueras autorizadas y una denegada

Las hogueras de San Antón volverán a encender un año más los barrios de Zaragoza. Como cada 17 de enero, la capital de Aragón prepara uno de los rituales más arraigados del invierno. El fuego asumirá el protagonismo durante la noche como auténtico punto de encuentro vecinal y símbolo de una arraigada tradición, así como excusa para compartir unas horas al calor de la fiesta.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tramitado siete permisos, quedando solo un barrio sin poder festejar San Antón, al menos con fuego.

Esta celebración popular combina costumbre, convivencia y medidas de seguridad para que cada año se puedan transformar plazas y explanadas en espacios de reunión junto a las llamas.

El Ayuntamiento de Zaragoza está tramitando los permisos, de tal forma que hasta ahora se han autorizado siete hogueras en distintos distritos y barrios rurales, tras contar con los permisos municipales de Bomberos y Protección Civil y de Parques y Jardines para garantizar la seguridad.

Las hogueras autorizadas hasta el momento de cara al próximo 17 de enero son:

Casablanca , en la explanada Embarcadero.

, en la explanada Embarcadero. Santa Isabel , en la confluencia entre la Avenida Real Zaragoza y la calle 16 de julio (solar espartidero).

, en la confluencia entre la Avenida Real Zaragoza y la calle 16 de julio (solar espartidero). El Rabal , en la explanada de la Estación del Norte.

, en la explanada de la Estación del Norte. Parque Venecia , en la parcela ubicada entre la calle Piranesi y la avenida Puente de los Suspiros.

, en la parcela ubicada entre la calle Piranesi y la avenida Puente de los Suspiros. Peñaflor , en el parquin en la trasera del centro cívico en la calle Tajada.

, en el parquin en la trasera del centro cívico en la calle Tajada. Monzalbarba , en la explanada detrás del Pabellón Deportivo Municipal Cecilio Pallarés.

, en la explanada detrás del Pabellón Deportivo Municipal Cecilio Pallarés. La Cartuja Baja, en la explanada posterior del Pabellón Deportivo Municipal de la Cartuja Baja en la avenida Constitución.

Motivos de seguridad

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragozano no ha autorizado la hoguera solicitada por la Asociación Cultural Peña Los Arqueros, en el barrio de Arcosur, ya que la ubicación propuesta (Calle Salomón y la Reina del Saba) no cumple con los informes favorables pertinentes.