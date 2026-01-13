Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
Esta arteria de la ciudad conecta el distrito Centro con los barrios de Delicias y Universidad
La avenida Valencia es una de las principales arterias de Zaragoza. Une el distrito Centro con Delicias y Universidad y es además la principal vía de acceso al hospital universitario Lozano Blesa, el Clínico. Este pasado lunes comenzaron las obras de reforma de la avenida, motivo por el que va a estar cortada al tráfico durante un año entero, lo que causará importantes afecciones a los vecinos y comerciantes de la zona. A cambio, dentro de doce meses podrán estrenar una vía nueva, con aceras en buen estado y más zonas verdes.
La avenida Valencia se creó sobre la antigua salida hacia el sur de la ciudad conforme fue creciendo la ciudad en esa dirección en la segunda mitad del siglo pasado, cuando comenzaron a asentarse los barrios de Delicias y nacieron otros como el de Universidad. En la acutualidad, esta arteria soporta un tráfico diario de 17.000 vehículos y por allí pasan también alguno de los autbuses más utilizados de la ciudad, como la 38, 35 y el 41, además de dos nocturnos. Con motivo de las obras tendrán que desviarse estas líneas.
96 árboles
Hasta el momento de inicio de las obras, la avenida Valencia presentaba unas aceras en mal estado en muchos puntos y era muy gris. Después de la intervención se espera no solo renovar el pavimento de las calzadas y la acera, sino que también se plantarán 96 nuevos árboles y se habilitarán nuevas zonas peatonales.
Con respecto a la circulación, el carril de bici se situará en la acera contraria a la que está en la actualidad y, además, se creará un carril bus que llegue hasta el final de la avenida en su encuentro con la avenida Goya, ya que en la actualidad esto no es posible, lo que obliga a los vehículos a desviarse por la calle Fueros de Aragón. Es esta intersección la que se convertirá en una plaza peatonal. A cambio, se va a habilitar un giro para que los autobuses puedan dirigirse desde la avenida Goya hacia la calle Carmen.
