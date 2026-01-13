Zaragoza busca su mejor menú del día: estos son los 57 restaurantes participantes
El ganador se dará a conocer en la gala de los Premios Horeca que se celebrará el 23 de marzo
En menos de un mes, Zaragoza sabrá qué restaurante de la provincia ofrece el mejor menú del día de la ciudad. Horeca Restaurantes ha lanzado la tercera edición del concurso en el que 57 restaurantes zaragozanos pugnarán por ofrecer la mejor propuesta a los clientes. Comenzará este próximo miércoles 14 y se extenderá hasta el martes 10 de febrero.
La novedad de este año es que habrá tres categorías de menú del día: hasta 18 euros, de 18 a 25 euros y, por primera vez, el menú ejecutivo de 25 a 35 euros. Todas las propuestas se pueden consultar en www.mejormenudeldiazaragoza.com. Los menús, elaborados para la ocasión, incluirán primero, segundo, postre, agua, pan y vino
Los clientes volverán a tener "un papel clave" en el concurso, asegura Horeca en una nota de prensa, ya que podrán votar las propuestas a través de un código QR facilitado en los restaurantes. Después, un jurado profesional y anónimo visitará los tres restaurantes que obtengan mayor puntuación para determinar el ganador de cada categoría, una decisión que se dará a conocer en la gala de los Premios Horeca que se celebrará el 23 de marzo.
El presidente de la asociación, José María Lasheras, ha agradecido la implicación de todos los restaurantes, ya que “son el motor de esta iniciativa”. “De nuevo -añade-, volveremos a poner de manifiesto la enorme capacidad y la profesionalidad de nuestro sector”. Así, en esta tercera edición, el concurso prestará especial atención a factores tan importantes como la elaboración, la presentación, la degustación, el servicio, el equilibrio del menú y la relación calidad-precio, con el fin de acercar al público el trabajo diario de los restaurantes.
El Mejor Menú del Día será el “aperitivo” de los Premios Horeca, un formato único a nivel nacional, que se celebrará del 12 de febrero al 14 de marzo y que se convertirá en el mejor escaparate para la gastronomía de la capital aragonesa y su provincia con menús degustación.
Restaurantes participantes
Menú hasta 18 euros
- Asador Broto
- BalD'O
- Blasón del Tubo
- Boca Boca - Centro
- Boca Boca - Actur
- Bunkerbar
- Cafeterías Olé - San Ignacio de Loyola
- Cafeterías Olé - Zurita
- Cervecería D'Jorge GranCasa
- Cervecería D'Jorge Plaza San Francisco
- Cervecería D'Jorge Puerto Venecia
- Cervecería D'Jorge La Torre Outlet
- Contigo Pan y Cebolla
- Dalai
- El Burgolés
- El Molino La Torre Outlet
- El Molino Puerto Venecia
- Espliego
- Gastronolasco
- Gini's
- Hotel Restaurante Casa Marzo
- Hotel Restaurante El Patio
- La Bocca
- Morrofino
- Palomar
- Rua Restauración - Cafetería Betancourt
- Sercotel Plaza Feria
- Sidrería Begiris
- Tatín
- Vita Taberna Gastronómica
- Zaragoza Camping
Menú de 18 a 25 euros
- Acicate
- + Albarracín
- Baobab
- Café de la Reina
- El Foro
- Hotel Don Jaime *** Restaurante
- Hotel Reino de Aragón
- Il Principale
- La Gerencia del Tubo
- Mara
- Marengo
- Méli - Mélo
- Mercado Puerta Cinegia
- Nativo
- Parrilla Albarracín
- Restaurante Cervecería Beerland
- Rua Restauración - Facultad de Ciencias
- San Siro
- The Boss Gastrobar
Menú ejecutivo de 25 a 35 euros
- Aragonia Palafox
- Brasería Fire
- Celebris
- El Cachirulo
- El Caserío de Biel
- Urola
- Wenceslao
