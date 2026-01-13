Zaragoza busca su mejor menú del día: estos son los 57 restaurantes participantes

En menos de un mes, Zaragoza sabrá qué restaurante de la provincia ofrece el mejor menú del día de la ciudad. Horeca Restaurantes ha lanzado la tercera edición del concurso en el que 57 restaurantes zaragozanos pugnarán por ofrecer la mejor propuesta a los clientes. Comenzará este próximo miércoles 14 y se extenderá hasta el martes 10 de febrero.

La novedad de este año es que habrá tres categorías de menú del día: hasta 18 euros, de 18 a 25 euros y, por primera vez, el menú ejecutivo de 25 a 35 euros. Todas las propuestas se pueden consultar en www.mejormenudeldiazaragoza.com. Los menús, elaborados para la ocasión, incluirán primero, segundo, postre, agua, pan y vino

Los clientes volverán a tener "un papel clave" en el concurso, asegura Horeca en una nota de prensa, ya que podrán votar las propuestas a través de un código QR facilitado en los restaurantes. Después, un jurado profesional y anónimo visitará los tres restaurantes que obtengan mayor puntuación para determinar el ganador de cada categoría, una decisión que se dará a conocer en la gala de los Premios Horeca que se celebrará el 23 de marzo.

El presidente de la asociación, José María Lasheras, ha agradecido la implicación de todos los restaurantes, ya que “son el motor de esta iniciativa”. “De nuevo -añade-, volveremos a poner de manifiesto la enorme capacidad y la profesionalidad de nuestro sector”. Así, en esta tercera edición, el concurso prestará especial atención a factores tan importantes como la elaboración, la presentación, la degustación, el servicio, el equilibrio del menú y la relación calidad-precio, con el fin de acercar al público el trabajo diario de los restaurantes.

El Mejor Menú del Día será el “aperitivo” de los Premios Horeca, un formato único a nivel nacional, que se celebrará del 12 de febrero al 14 de marzo y que se convertirá en el mejor escaparate para la gastronomía de la capital aragonesa y su provincia con menús degustación.

Restaurantes participantes

Menú hasta 18 euros

Asador Broto

BalD'O

Blasón del Tubo

Boca Boca - Centro

Boca Boca - Actur

Bunkerbar

Cafeterías Olé - San Ignacio de Loyola

Cafeterías Olé - Zurita

Cervecería D'Jorge GranCasa

Cervecería D'Jorge Plaza San Francisco

Cervecería D'Jorge Puerto Venecia

Cervecería D'Jorge La Torre Outlet

Contigo Pan y Cebolla

Dalai

El Burgolés

El Molino La Torre Outlet

El Molino Puerto Venecia

Espliego

Gastronolasco

Gini's

Hotel Restaurante Casa Marzo

Hotel Restaurante El Patio

La Bocca

Morrofino

Palomar

Rua Restauración - Cafetería Betancourt

Sercotel Plaza Feria

Sidrería Begiris

Tatín

Vita Taberna Gastronómica

Zaragoza Camping

Menú de 18 a 25 euros

Acicate

+ Albarracín

Baobab

Café de la Reina

El Foro

Hotel Don Jaime *** Restaurante

Hotel Reino de Aragón

Il Principale

La Gerencia del Tubo

Mara

Marengo

Méli - Mélo

Mercado Puerta Cinegia

Nativo

Parrilla Albarracín

Restaurante Cervecería Beerland

Rua Restauración - Facultad de Ciencias

San Siro

The Boss Gastrobar

Menú ejecutivo de 25 a 35 euros