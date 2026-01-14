Dos locales de 100 Montaditos salen al mercado en Zaragoza: estos son sus dos restaurantes que buscan nuevo dueño

Una de las cervecerías consideradas por el público con una de las mejores relaciones de calidad-precio es la de 100 Montaditos. Desde mini-bocadillos de tortilla, carrilera o salchicha roja, hasta sus raciones de "palomitas de pollo" o sus patatas cuatro salsas. La variedad de su carta han consolidado a esta cadena como una de las más conocidas entre la juventud, con sus promociones de la "Euromanía" los miércoles y los domingos, en la que dejan casi toda la carta a un euro, o los "Con un par" y desayunos por 2,5€ hasta las 12.00 horas todos los días de la semana. Pero ahora, dos de sus locales en Zaragoza buscan nuevos dueños tras anunciar su traspaso en las últimas semanas.

Ambos tienen ubicaciones estratégicas al estar en las proximidades o dentro de dos conocidos centros comerciales de la capital aragonesa, por lo que a muchos pueden sorprender este cambio de aires. Se trata del 100 Montaditos de la calle María Zambrano, en las inmediaciones de Gran Casa, y el de la Torre Outlet.

Terraza de la cervecería 100 Montaditos de la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda, Zaragoza / CARLOS FORCÉN

El ubicado en el distrito del Actur cuenta con una superficie de 230 m2, su interior tiene una capacidad de atender a unas 90 personas y su terraza cuenta con más de una veintena de mesas que da asiento a otros 92 clientes, lo que da un total de 182 usuarios a atender simultáneamente. Según el propio anuncio publicado en la inmobiliaria Carlos Forcén, el establecimiento está situado en una zona de "altísimo tránsito peatonal continuo", además de en un entorno comercial consolidado, al estar justo delante de una de las entradas de Gran Casa y de una parada del tranvía.

En cuanto a lo económico, la venta se tasaría en 275.000 euros, al tratarse de un local perteneciente a una "franquicia líder", de "marca reconocida" y contar con el equipo necesario de cocina. Por otro lado, el alquiler rondaría los 3.000 euros mensuales.

Capacidad para atender a casi 400 personas

A este '100 Mon' se le suma el del centro comercial Torre Outlet, en la avenida de Logroño. El local se encuentra en pleno funcionamiento, en uno de los centros comerciales con mayor dinamismo y afluencia de público de la ciudad, lo que garantiza un flujo constante de clientes durante todo el año.

El negocio dispone de 180 m2 útiles, totalmente equipados y acondicionados para continuar la actividad sin necesidad de inversión adicional. Puede atender a casi 400 comensales, ya que cuenta con capacidad interior para 74 personas y una amplia terraza exterior con hasta 320 plazas, uno de los grandes atractivos del establecimiento, además de barra y cocina operativas, mobiliario en buen estado e imagen corporativa y licencia en vigor.

Terraza de la cervecería 100 Montaditos de la Torre Outlet, Zaragoza / IDEALISTA

Respecto a las condiciones económicas, el alquiler mensual es de 3.500 euros, mientras que el precio de traspaso se sitúa en 385.000 euros. Se trata de un local especialmente atractivo tanto para inversores como para profesionales de la hostelería que busquen un negocio rentable, con una marca consolidada y una ubicación estratégica dentro de uno de los principales polos comerciales y de ocio de Zaragoza.