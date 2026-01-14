El Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene cifra: esto invertirá para captar nuevas rutas en el aeropuerto
Gobierno de Aragón y el consistorio trabajan en conseguir que una nueva compañía 'low cost' se fije en la capital
Zaragoza sigue buscando un nuevo inquilino que le dé 'vidilla' a su aeropuerto. La marcha de Ryanair supuso un mazazo para la capital aragonesa, con la pérdida de rutas tan importantes como las de París, Fez o Santiago. Sin embargo, el balance de 2025 no ha sido en negativo, y por la terminal pasaron 707.493 pasajeros, lo que supone un incremento del 1,9% en relación con el año anterior, según los datos publicados este martes por Aena.
La decisión de Ryanair de abandonar los aeropuertos locales de España acabó de un plumazo con las expectativas del Gobierno de Aragón, que había negociado con el gigante 'low cost' una base permanente en el aeropuerto zaragozano, lo que garantizaba nuevas rutas desde la capital. Un acuerdo que, según defendieron desde la DGA en su momento estaba muy cerca y que se esfumó de golpe.
Ahora, tanto DGA como el ayuntamiento trabajando en atraer a nuevas compañías 'low cost'. El Ejecutivo se marcó como objetivo impulsar el aeropuerto zaragozano y crecer hasta el millón de viajeros, un 40% más que el año pasado. Para conseguirlo es necesario ganar nuevas conexiones para atraer a nuevas empresas es necesario mejorar los contratos de promoción turística. Actualmente solo el Ejecutivo aragonés tiene una partida presupuestaria de 2,5 millones para este fin a los que hay que sumar la partida presupuestar de 500.000 euros que ha incluido la alcaldesa zaragozana, Natalia Chueca, en su proyecto de presupuestos, todavía pendiente de aprobación.
Recupera así la conservadora la inversión que en su día eliminó del presupuesto Juan Alberto Belloch. Además, ha encargado a la Universidad de Zaragoza un estudio sobre las posibilidades que tiene la capital de mejorar su conectividad aérea y las rutas que podrían resultar más factibles y exitosas. Con este contrato, que asciende a 14.520 euros, la universidad deberá poner sobre la mesa las fortalezas y debilidades de la ciudad para buscar nuevos mercados y conexiones tanto nacionales como internacionales.
