El Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene cifra: esto invertirá para captar nuevas rutas en el aeropuerto

Zaragoza sigue buscando un nuevo inquilino que le dé 'vidilla' a su aeropuerto. La marcha de Ryanair supuso un mazazo para la capital aragonesa, con la pérdida de rutas tan importantes como las de París, Fez o Santiago. Sin embargo, el balance de 2025 no ha sido en negativo, y por la terminal pasaron 707.493 pasajeros, lo que supone un incremento del 1,9% en relación con el año anterior, según los datos publicados este martes por Aena .

La decisión de Ryanair de abandonar los aeropuertos locales de España acabó de un plumazo con las expectativas del Gobierno de Aragón, que había negociado con el gigante 'low cost' una base permanente en el aeropuerto zaragozano, lo que garantizaba nuevas rutas desde la capital. Un acuerdo que, según defendieron desde la DGA en su momento estaba muy cerca y que se esfumó de golpe.

Ahora, tanto DGA como el ayuntamiento trabajando en atraer a nuevas compañías 'low cost'. El Ejecutivo se marcó como objetivo impulsar el aeropuerto zaragozano y crecer hasta el millón de viajeros, un 40% más que el año pasado. Para conseguirlo es necesario ganar nuevas conexiones para atraer a nuevas empresas es necesario mejorar los contratos de promoción turística. Actualmente solo el Ejecutivo aragonés tiene una partida presupuestaria de 2,5 millones para este fin a los que hay que sumar la partida presupuestar de 500.000 euros que ha incluido la alcaldesa zaragozana, Natalia Chueca, en su proyecto de presupuestos, todavía pendiente de aprobación.