El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) solicitó al ayuntamiento, a mediados del pasado mes de octubre, que la Cincomarzada pudiera celebrarse este año de nuevo en el parque del Tío Jorge, un espacio que ha acogido esta reivindicativa fiesta en los últimos años y que es el predilecto por peñistas y entidades. Para este 2026, la previsión era que en marzo ya hubieran comenzado las obras de reforma de esta zona verde del Arrabal, lo que iba a impedir que la Cincomarzada tuviera lugar donde siempre en estas ediciones pasadas, pero dado el retraso en el inicio de la remodelación con respecto a los planes iniciales del consistorio, los barrios habían solicitado poder repetir.

La respuesta del ayuntamiento ha llegado este miércoles, cuando la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha comunicado a la FABZ que la Cincomarzada podrá celebrarse "con normalidad" en el parque del Tío Jorge. En un encuentro mantenido con los responsables de la federación, Gaudes ha trasladado a los organizadores de la fiesta que el consistorio va a acceder a su petición para que "el acto se celebre con normalidad en el espacio tradicional y que será después cuando arranquen las obras de profunda renovación de este emblemático parque de la Margen Izquierda".

Un proyecto en tres fase

"La coordinación de la Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza, la Oficina de Infraestructura Verde y el resto de servicios participantes en este proyecto hace posible que, aunque haya que ajustar los plazos, la Cincomarzada se pueda seguir celebrando en su entorno más reconocible", ha explicado la concejala Gaudes.

Las obras de reforma del parque del Tío Jorge arrancarán con la renovación del colector que pasa por el andador principal de esta zona verde. Esta primera fase de los trabajos cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y va a incluir tambiébn la reorganización del espacio principal del parque, al sur de este, donde se creará una plaza polivalente que contará con nuevas pistas deportivas. También se renovará la zona de juegos infantiles próxima al centro cívico Tío Jorge.