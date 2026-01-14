El dueño de un restaurante de Zaragoza confiesa que trabaja 24 horas al día: "Cuando estoy durmiendo, estoy trabajando"

La hostelería es una de las profesiones más duras que existen y cada vez son más los hosteleros que deciden denunciar públicamente las dificultades de su trabajo. El dueño de un restaurante o bar tiene que estar pendiente de lo que sucede dentro de su establecimiento todas las horas del día mientras piensa cómo corregir los errores que se cometen y mejorar todavía más el servicio y la comida que ofrecen. Tampoco es fácil la labor de otros trabajadores como los camareros que tienen que tratar directamente con un cliente cada vez más exigente.

El último hostelero en confesar todas las dificultades y quebraderos de cabeza que conlleva estar al frente de un restaurante ha sido Ángel Marco, propietario del Dalai Valdespartera de Zaragoza. El dueño ha sido el protagonista de una de las charlas del pódcast Empresarios Inconformistas de Aldo Sorrosal en los que ha explicado cómo ha logrado que su negocio haya tenido éxito en un barrio donde no había prácticamente nada hace 15 años. El zaragozano invirtió en sus inicios hasta 400.000 euros para que su proyecto gastronómico se asentase en una capital aragonesa con una competencia tan feroz.

Interior del Dalai Valdespartera en una imagen de archivo / Laura Trives / EPA

"Fue una alegría tremenda"

Además, Dalai Valdespartera ha logrado elaborar la mejor croqueta de Zaragoza en varias ocasiones. "Llevamos ya cuatro o cinco años ganando uno de los apartados del Concurso de Croquetas ya sea la elaborada con cerveza y cuando supimos que nos quitaban el trono decidimos presentarnos con la de ternasco y también le metimos cerveza. Al final ganamos las dos, la general y la de ternasco, fue una alegría tremenda", confiesa Ángel Marco a los micrófonos de Aldo Sorrosal, un emprendedor zaragozano que se está haciendo un hueco en redes sociales hablando con profesionales de todos los sectores.

Ángel Marco celebra el título a la Mejor Croqueta con cerveza de Zaragoza en 2023 / ANDREEA VORNICU / EPA

El propietario de Dalai Valdespartera ha tenido que trabajar muy duro para lograr que su restaurante funcionase como un reloj durante todos los días en 15 años. Los comienzos no fueron fáciles ya que apostaron por un barrio en pleno crecimiento siendo la única alternativa gastronómica, pero poco a poco fueron naciendo otros bares y restaurantes que le hicieron la competencia.

Para intentar sobreponerse a todas las dificultades que nacen en el mundo de la hostelería, Ángel Marco confiesa incluso trabajar las 24 horas del día. "Creo que cuando estoy durmiendo, estoy trabajando. Alguna vez me despierto a las 4 de la mañana, me levanto a beber un vaso de agua y pienso que soy un desgraciado porque ni en la cama descanso. Empiezo a darle a la cabeza y no logro volver a dormirme. Pienso que mañana puedo hacer esto y lo otro y lo llevo todo en la cabeza".

El dinero, en el mundo de la noche

Por último, Marco también admite que la noche es lo que más beneficio otorga a los restaurantes. "Llegan dos una noche a tomarse una copa y el de la barra le coloca cuatro hielos, un twist de limón y le sirves la bebida delante para hacerlo todo bien y te llevas 20 euros para la caja. Antes he estado durante una hora y media con cuatro personas para hacer 20 euros. Lo bonito sería vender copas y hay gente que lo está haciendo muy bien porque ponen buena música, crean buen ambiente, tienen buena seguridad para que no haya follones", concluye.