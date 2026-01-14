Nuevo desalojo en Zaragoza por riesgo de colapso: ocho personas abandonan sus casas en El Gancho
El ayuntamiento ha decretado el cierre temporal de un edificio ubicado en la calle San Pablo
El Ayuntamiento de Zaragoza ha ordenado el desalojo temporal preventivo del edificio 98 de la calle San Pablo, en el barrio del Gancho, tras detectarse daños en la caja de escaleras de la edificación y riesgo de colapso de la misma. Ante esta situación, se han activado los protocolos municipales de emergencia para ofrecer alternativa habitacional a los ocho residentes, todos ellos mayores de edad, que los Servicios Sociales han registrado en el inmueble, tal y como ha informado el consistorio.
Se trata de un edificio de planta baja y otras cuatro plantas alzadas, con una vivienda por altura, y cuyos residentes están en diferentes situaciones de alquiler. La voz de alarma la han dado esta jornada los trabajadores de Servicios Sociales municipales, quienes, avisados por un residente, han observado la degradación estructural y han solicitado al Servicio de Inspección Urbanística un análisis en profundidad. Tras girar dicha inspección, se ha concluido la existencia de la rotura de la caja de escaleras y el riesgo de colapso de la misma.
Por ello, se ha decretado el desalojo preventivo temporal y el requerimiento a la propiedad del inmueble para que acometa, en primer lugar, el apuntalamiento provisional, y después la posterior ejecución de las obras de reparación, manteniéndose el desalojo hasta que no se acredite la seguridad del interior del inmueble. Asimismo, se instalará una puerta antiokupas provisional para evitar el ingreso en el inmueble.
En estos momentos, los equipos municipales de Servicios Sociales están trabajando con los residentes y se les va a atender caso por caso, ofreciendo soluciones temporales habitacionales en hostales en caso de que lo necesiten.
