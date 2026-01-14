Okupado, incendiado y ahora rehabilitado: el Ayuntamiento de Zaragoza construye diez viviendas públicas en el corazón del Casco Histórico

El barrio de Zamoray-Pignatelli, el entorno más degradado del Casco Histórico de Zaragoza, contará con diez nuevas viviendas a mediados de 2027. Serán pisos públicos que se destinarán al alquiler asequible y que se van a construir dentro de un bloque situado en el número 43 de la calle Pignatelli, un edificio que permaneció okupado hasta el año 2023 y que se desalojó tras un incendio del que todavía son hoy visibles sus consecuencias.

Ha sido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la encargada de anunciar que Zaragoza Vivienda ya ha trasladado el proyecto de rehabilitación de este edificio a la comisión de Patrimonio para contar con su visto bueno y poder comenzar la intervención de este edificio que está protegido y que data del año 1881, si bien en 2001 se intervino, transformando sustancialmente su aspecto exterior.

Este paquete de diez viviendas están incluidas dentro del paquete de 125 viviendas que la alcaldesa anunció que se iban a construir en el Casco Histórico de la ciudad con dos objetivos: aumentar el parque público para tratar de influir en un mercado inmobiliario con precios imposibles para la mayoría de la población y regenerar dos barrios, El Gancho y el entorno de la calle Pignatelli, que llevan tiempo necesitados de cariño por parte de las instituciones.

Chueca, en la rueda de prensa de este miércoles. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El edificio que se va a rehabilitar está en muy mal estado de conservación. Se mantendrá la fachada y la barandilla del hueco de la escalera pero el resto del edificio se vaciará para volver a hacerse de nuevo. Dentro, el techo y las paredes de la primera planta todavía están ennegrecidas por el incendio que se produjo dentro hace más de dos años. En el proceso de rehabilitación también habrá que actuar contra las humedades y los xilófagos, insectos que se alimentan de la madera.

Las obras supondrán una inversión de 1.309.000 euros, que se suman a los 428.050.96 euros que tuvo que poner el ayuntamiento para expropiar el edificio, que en un 90% era propiedad de la Sareb, el conocido como banco malo. En conjunto, el ayuntamiento tiene previsto invertir casi 30 millones de euros en el plan de vivienda del Casco Histórico, si bien el consistorio sigue trabajando para conseguir financiación procedente de otras instituciones.

135 viviendas nuevas en el Casco Histórico

De esas 135 viviendas, 26 son de nueva construcción (12 en Pignatelli 88 y 14 en San Blas 96); 20 se van a abrir en edificios que se van a rehabilitar (seis en Pingatelli 67; cuatro en Agustina de Aragón 6; y las diez de Pignatelli 43) y 79 están todavía en fase de proyecto (24 en Pignatelli 76-78; otras 20 em la plaza José María Forqué; y 35 en Echeandía, dentrás de Escolapios).

Chueca ha querido subrayar en su visita a este edificio que se trata de un ejemplo más de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno municipal del PP en materia de vivienda, que junto con la DGA está construyendo o va a construir más de 2.300 viviendas públicas solo en la ciudad de Zaragoza. Frente a estas cifras están las cero viviendas que lleva ejecutadas el Ejecutivo de Pedro Sánchezen la capital aragonesa, ha querido recordar la regidora, quien ha rememorado también las promesas del presidente en la campaña electoral de 2023, cuando dijo que iba a construir decenas de miles de viviendas. "¿Dónde están?", ha dicho la alcaldesa.

Ante esta situación, la regidora ha vuelto a solicitar a la Sareb, que depende del Estado, que ceda suelos al consistorio o al Gobierno de Aragón para que sean estas instituciones las encargadas de promover vivienda pública en la ciudad porque "hemos demostrado que sabemos hacerlo". Chueca ha detallado que el conocido como banco malo cuenta con terrenos como para levantar 2.000 pisos en la capital aragonesa y ha pedido que, como han hecho en Cataluña, cedan una parte a las administraciones locales.

Así serán los pisos de Pignatelli 43

Con respecto a los pisos que se construidrán en Pignatelli 43, la alcaldesa ha explicado que se prevé que estén terminados en la segunda mitad de 2027, en un año y medio. En la planta baja se habilitará una vivienda y un local para usos vecinales que contará con un aforo máximo de 99 personas. Los pisos tendrán uno o dos dormitorios y contarán con cocina integrada en el salón-comedor.

El edificio se dotará con placas fotovoltaicas y de un sistema de aerotermia para la climatización de las viviendas. El inmueble conservará la escalera original, en cuyo hueco interior ya se incluyó en la reforma de 2001 un ascensor que tendrá que ser repuesto porque ha desaparecido.