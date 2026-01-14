Picoca, la tiktoker de Zaragoza de 51 años que acumula miles de seguidores sin buscarlo: "Si hago feliz a la gente, a mí no me cuesta nada"

Se llama Pilar Colmenero Carvajal y aunque a usted, lector, no le suene este nombre, quizá haya visto alguno de sus vídeos en las redes sociales. Quizá sí que haya escuchado su sobrenombre, Picoca, que es el que el que utiliza en Instagram, Youtube y TikTok, donde acumula desde hace tan solo año y medio cientos de miles de visualizaciones y millones de 'me gustas'. "Todavía no me he hecho millonaría, eh", ríe, en la que es su primera entrevista con un medio de comunicación. "Estoy nerviosa, sed buenos", pide con simpatía.

Pilar y Picoca son la misma persona. No hay personaje. "Yo no sé por qué me ve la gente, no lo entiendo, pero si les gusta no me cuesta nada hacerlo", cuenta. La fórmula es sencilla: recibe mensajes a través de las redes pidiendo que mande saludos a personas por sus logros obtenidos. Y las solicitudes van desde saludar a primos que acaban de sacarse el carnet de conducir hasta felicitaciones por haber vuelto con un ex. Y ahí va Picoca: se graba un vídeo en el que felicita a esa persona por lo que sea que haya hecho diciendo 'congratulations' (felicidades en inglés) o les anima con un 'cheer up' (ánimo).

Y es que si Picoca es algo así como una influencer, Pilar Colmenero Carvajal es profesora de inglés, de ahí que utilice este idioma en sus vídeos. En sus cortas grabaciones aprovecha las felicitaciones a terceros para traducir una palabra del inglés al castellano y así contribuir al aprendizaje de la lengua de Shakespeare. En la actualidad da clase en el instituto María Moliner del barrio Oliver, en Zaragoza. "Mis alumnos me dicen que soy famosa, pero yo en clase les digo que ahí no importan los seguidores, que todos los profesores somos iguales", afirma.

Picoca tiene 51 años y reconoce ahora que hasta que entró en el mundo de las redes sociales hace un año y medio rehuía totalmente del móvil y del ordenador. "Nunca sé dónde lo llevo", dice sobre su teléfono. Entonces, ¿cómo se introdujo Pilar Colmenero Carvajal en el universo de Instagram y TikTok?

"Mis alumnos estaban todo el día con el móvil y un día desayunando feliz fuera de casa, algo que me encanta, pensé en grabarme un vídeo felicitando a mis alumnos que habían aprobado y animando a los que habían suspendido diciéndoles que grabaría más vídeos. Lo subí y pensé que nadie lo iba a ver pero al día siguiente me llamó mi sobrina y me dijo que el vídeo llevaba más de 400.000 reproducciones. Y al día siguiente ya eran más de un millón. Se había hecho viral", recuerda ahora.

Así nació en junio de 2024 Picoca, acrónimo de Pilar Colmenero Carvajal. En Instagram es @picoca17 y en TikTok @picoca18. En esta red social acumula más de 53.000 seguidores y seis millones de 'likes'. En solo un año y medio. "Después de que el primer vídeo triunfara me planteé seguir, claro. Y aunque tuve muchas dudas porque no sabía qué contar, decidí seguir. Y la gente empezó a pedirme saludos así que mira, si así puedo hacer feliz a la gente a mí no me cuesta nada", cuenta.

Pilar asegura que no tiene miedo a que le vacilen y es que alguna de las peticiones de saludo que le llegan son un tanto extrañas. "Al principio me mandaban juegos de palabras con nombres que leídos todo junto eran palabras malsonantes. Yo no me di cuenta pero me advirtieron. Pero no pasa nada, el que sea feliz así que lo sea", ríe esta profesora metida a influencer.

Su actividad en redes y sus seguidores le han llevado incluso a escribir tres libros -"pequeños folletos", matiza ella- sobre sus aventuras en EEUU, donde pasó todo el curso pasado en una ciudad cerca de Chicago. "Me pedían que lo escribiese pero que fuera corto porque si no no lo leería -ríe de nuevo- así que lo hice. Y desde la editorial me han dicho que se han vendido bastante bien". Los libros se llaman Picoca en América. Aventuras de una maña en Chicago, Picoca en América. Segunda parte y Regreso de Picoca a Europa.

Su popularidad en las redes sociales le está permitiendo conocer a mucha gente "muy buena" y eso es con lo que se queda, cuenta. Aunque ya le ha llegado alguna propuesta de colaboración con marcas. "Unos coreanos me mandaron una crema pero no vi un duro. Me mandan cosas pero yo no me entero de mucho, es mi sobrina la que me advierte", cuenta sin pudor a reconocer que su éxito fue inesperado y que no tiene muchas herramientas para manejarse en este entorno digital. "Tous -la marca de joyas- me gusta mucho, con ellos me gustaría colaborar", dice tras la entrevista.

Las miles y miles de visitas que acumula le llevaron también incluso a participar en el cásting de un concurso de cocina que se emite en la televisión estatal. "No me cogieron pero conseguí la cuchara de madera. Es que no sé cocinar", dice. En el caso contrario, si hubiera pasado la prueba de selección, esta entrevista no podría haberse producido, advierte, puesto que estaría grabando el programa. "Esa es la parte buena", ríe. Así que Picoca seguirá grabando vídeos y animando a todo el mundo que necesite un 'cheer up' o un fuerte 'congratulations'.