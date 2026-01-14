Las ratas que "campan a sus anchas" por el parque Tío Jorge de Zaragoza

La presencia de ratas en el Parque Tío Jorge de Zaragoza y en otras zonas del barrio del Arrabal ha generado una creciente preocupación vecinal por los problemas de salubridad, especialmente en las áreas infantiles y en equipamientos públicos, una situación para la que se reclama una actuación inmediata por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Así lo han denunciado este martes la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y el presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal, Rafa Tejedor, durante una visita al parque, donde han alertado de la suciedad, el abandono y el riesgo sanitario que supone la convivencia de estos animales con los niños en los espacios de juego.

Desde el Gobierno de Natalia Chueca admiten la situación y explican que se han hecho tratamientos contra las ratas por parte del Instituto Municipal de Salud Pública los días 24 de septiembre, 26 de octubre, 12 de noviembre, y 4 de diciembre. De hecho, se sigue haciendo seguimiento y ya estaba programada una nueva intervención esta misma semana.

Según Ranera, los vecinos trasladan desde hace tiempo quejas al ayuntamiento por la suciedad y el abandono de los parques, un problema que, según ha indicado, concentra “casi el 36 %” de las reclamaciones vecinales. Según la edil, las ratas "campan a sus anchas" por las zonas infantiles, de modo que los niños y las ratas "están conviviendo" en el Parque Tío Jorge.

La concejala socialista ha vinculado esta situación a la falta de limpieza y a la existencia de solares abandonados en el entorno y ha advertido de que la insalubridad “es un peligro”, motivo por lo que ha exigido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que “baje a los barrios, que llegue a los parques, que pase por las zonas infantiles y que se dé cuenta de que, en estos momentos, la salubridad es un peligro”.

Ranera ha pedido a Chueca que “abandone la política de marketing, la foto y el Instagram” y ha reclamado “menos fanfarria y más dedicarnos a solucionar los problemas de los vecinos”.

Además, ha mostrado su preocupación por el inicio de las obras previstas en el Parque Tío Jorge tras la Cincomarzada, ya que por la zona discurre un colector y, según ha indicado, “es muy posible que pueda aumentar las ratas”.

También ha señalado afecciones en otros equipamientos, como el centro cívico o el kiosco del parque, donde, ha afirmado, “las ratas se comen directamente los cables de la luz”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal ha alertado de que la situación puede agravarse con la subida del nivel del río Ebro cuando comiencen los deshielos, lo que puede dar lugar "a una auténtica plaga de ratas”, no solo en el Parque Tío Jorge, sino también en otras zonas del barrio, como las inmediaciones del centro de salud.

Tejedor ha explicado que, con las crecidas, “las ratas hacen el recorrido inverso, es decir, del río van pasando al barrio”, lo que incrementa su presencia en zonas habitadas.

En este sentido, ha reclamado una intervención “de manera inmediata” y ha alertado de que las áreas de juegos infantiles son “un campo de cultivo ideal”, llegando incluso a relatar que una vecina les trasladó que “las ratas están hasta utilizando el tobogán”.

Limpieza y mantenimiento

En respuesta a la denuncia, fuentes municipales han asegurado que en el entorno del Parque Tío Jorge se han realizado de forma continuada tratamientos de desratización en los últimos meses por parte del Instituto Municipal de Salud Pública, con intervenciones entre septiembre y diciembre, además de un seguimiento permanente y una nueva actuación ya programada para esta semana.

Asimismo, han indicado que estos trabajos se están llevando a cabo también en los accesos y zonas colindantes, como las calles Valle de Broto y Valle de Oza, donde se efectuó una intervención reciente, y han recordado que tras la celebración de la Cincomarzada comenzarán las obras de reforma integral del parque, cuya primera fase se centrará en la renovación de las infraestructuras de saneamiento.