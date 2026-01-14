Dónde es más rentable invertir en Zaragoza: estos son los negocios más jugosos

Comprar una vivienda para volver a ponerla en el mercado del alquiler es sinónimo de éxito, pero no es el negocio más rentable. Al menos en Zaragoza, donde la mayor rentabilidad se obtiene en el negocio de la compraventa de locales, el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales y en especial en la aragonesa, donde la economía vive un momento muy dulce con aperturas de nuevos negocios y donde ha cogido impulso la reconversión de locales en viviendas. Según el último informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, los locales de Zaragoza presentan el retorno "más jugoso" entre todas las capitales, con un 10,9%, solo por detrás de Murcia, que alcanza el 11,6%.

El informe relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta y tiene una conclusión muy clara: las oficinas y los locales se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable.

En un momento en el que comprar o alquiler una vivienda se ha convertido en un lujo para la mayoría, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler experimentó una caída durante el cuarto trimestre de 2025 hasta el 6,7% en España si se compara con el mismo periodo de 2024, cuando el retorno se situaba en el 7,2%.

Aterrizando los datos en Aragón, la cifra se sitúa por debajo de la media, en el 6,1%. Si uno mira al pasado, la rentabilidad apenas ha variado y hace cinco años se situaba en el 6,3%, lo que evidencia que rendimiento del mercado de la vivienda sigue siendo sólido.

Pese a esta estabilización, el sector inmobiliario sigue siendo considerado como el activo más seguro y con mayor rendimiento, puesto que prácticamente todo lo que sale a la venta o se pone en alquiler acaba teniendo varios interesados. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado en Zaragoza se situaba en 2.194 euros/m² a finales del año pasado, según el mismo portal, y los alquileres difícilmente bajan de los 750 u 800 euros al mes.

El último trimestre del año se ha cerrado con un significativo aumento en el precio de la vivienda, tanto la nueva como la usada. Casi en niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, en Aragón adquirir un hogar ya es un 2,4% más caro que hace un año, con una notable subida en la capital, con el distrito Centro como la zona más cara, donde se tienen que abonar 2.049 euros por metro cuadrado frente a los 1.141 que se pagan en los barrios rurales del oeste.

El negocio estrella

La compraventa de locales y oficinas se ha convertido en Zaragoza en el negocio más rentable. Siempre según último estudio de Idealista, los locales son el producto que mayor rentabilidad ofrecen en la capital, con un rendimiento del 10,9% por encima de la media nacional (9,9%).

Solo hay una capital donde se obtiene más beneficio, en Murcia, cuyo retorno se eleva al 11,6%. Le siguen Tarragona y Lleida (10,7%), Las Palmas de Gran Canaria y Ávila (10,6%), Barcelona (8,3%) o Madrid (7,3%).

Además de la apertura de nuevos negocios, después de varios años ha cogido impulso la reconversión de locales en viviendas. El Ayuntamiento de Zaragoza concedió el año pasado 60 licencias para reconvertir antiguos locales sin uso en 73 viviendas nuevas, que elevan a 147 los establecimientos que han sufrido este cambio desde que se puso en marcha esta medida en 2021.

Zaragoza también se encuentra entre las capitales donde más se rentabiliza la comercialización de oficinas. Comprar una en España para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 11,2%, que se reduce desde el 11,7% de hace un año. El mayor retorno se obtiene en Sevilla (10,1%), Vitoria (9,8%), Zaragoza (9,6%), Lleida (9,6%), Valladolid (9,1%) y Castellón de la Plana (8,8%), según los datos de Idealista.

Los garajes han dejado de ser rentables debido a su escaso retorno, que se reduce a un 4,9% en el caso de Zaragoza, por debajo de la media, que se sitúa en el 6%.