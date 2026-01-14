¿Qué ha sido de Worldcoin, la criptomoneda que te pagaba por escanear tu iris en Zaragoza?

En 2023 y 2024, Worldcoin, un proyecto de criptomoneda impulsado por Tools for Humanity y cofundado por Sam Altman —CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT—, acaparó la atención internacional por su controvertida expansión global. La iniciativa ofrecía tokens a cambio de escanear el iris mediante un dispositivo llamado Orb, con el objetivo de demostrar que cada persona era un ser humano único y así crear una identidad digital universal, conocida como World ID.

Posteriormente, el proyecto pasó a llamarse “World”, un cambio de nombre destinado a reforzar su aspiración de convertirse en una infraestructura global de identidad digital, y no limitarse únicamente al ámbito de las criptomonedas.

Aunque su idea era ambiciosa, la expansión de World ha sido desigual. La red ha superado 100 millones de usos de World ID en diversas aplicaciones de terceros, lo que sugiere cierto nivel de adopción técnica del sistema de identidad digital. Por su lado, el token nativo, WLD, sigue siendo cotizado en los mercados de criptomonedas, si bien con un precio muy por debajo de sus máximos de 2024, reflejando incertidumbre entre inversores y usuarios.

"Vender" tu iris por 50 euros

Fue preciamente en esos tiempos cuando la moda aterrizó en Zaragoza, con la aparición de los orb que escaneaban el iris de quien se ofreciera voluntario a cambio de unos 25 WLD, criptomoneda que dependiendo del momento que viviera el mercado digital, podían estar valorados entre 50 y 160 euros en sus máximos históricos.

Esta fue la característica más polémica del proyecto, que entre otras cosas hizo que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) prohibiera las operaciones de Worldcoin en todo el territorio, además de bloquear todos los datos recopilados por esta empresa. Esto se llevó a cabo allá por principios de marzo de 2024, cuando miles de personas ya habían 'vendido' su iris.

Más allá de España, Worldcoin también enfrentó acciones regulatorias en otros países. En Alemania, la autoridad de protección de datos de Baviera exigió la eliminación de millones de registros de iris, al considerar que el tratamiento de datos biométricos sensibles vulneraba el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En Kenia, un tribunal ordenó borrar todos los datos biométricos recopilados, señalando que el consentimiento obtenido no cumplía los requisitos legales. Asimismo, en Tailandia y otros países, las autoridades investigaron o suspendieron las operaciones por falta de licencias claras y por riesgos para la protección de datos personales.

World inició en la península ibérica una batalla legal contra la prohibición, defendiendo su cumplimiento normativo. La legalidad de escanear el iris a cambio de criptomonedas sigue siendo cuestionada en muchos países, precisamente porque se trata de datos biométricos especialmente protegidos por las leyes de privacidad, y porque el uso de incentivos económicos para obtener consentimiento puede invalidarlo bajo normas como el RGPD europeo.

¿Qué le espera ahora al proyecto?

World sigue activo como red de identidad digital y continúa buscando casos de uso para su World ID y su ecosistema, más allá del simple intercambio de iris por tokens. Su ambición es servir como herramienta para combatir fraudes online, verificar que los usuarios son humanos (no bots) y facilitar servicios financieros globales.

Sin embargo, la controversia regulatoria, las preocupaciones sobre privacidad y el retroceso en la cotización del token han alejado parcialmente el impacto mediático que el proyecto tuvo al principio y plantean serias dudas sobre su crecimiento futuro.