La exclusiva moneda de 40 euros de la Princesa Leonor que todavía puedes comprar en Zaragoza

Hay mucha gente que se colecciona cosas. Una de las colecciones más clásicas es la de monedas. La numismática sigue muy de moda en 2026 y las ediciones exclusivas de ciertas monedas duran muy pocas horas en el mercado. Para poder adquirir algunas piezas muy escasas, los coleccionistas deben desembolsar una gran cantidad de dinero en tiendas especializadas o a particulares en portales de compraventa.

Una de las monedas españolas que más éxito ha tenido en los últimos años en Zaragoza es sin duda la de la Princesa Leonor. El paso de la heredera al trono de España por la capital aragonesa para completar la primera fase de su formación académica militar sirvió para que los zaragozanos le tengan muchísimo cariño. Se podría decir incluso que Leonor fue la principal protagonista del 2024 en Zaragoza. La hija del rey Felipe y Letizia recibió hasta tres reconocimientos en la capital aragonesa: Hija Adoptiva de Zaragoza, Medalla de las Cortes y Medalla de Aragón.

Madrid. 19.06.2024. Actos del X Aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, celebrados en el Palacio Real. El Rey ha estado acompañado de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía / José Luis Roca / EPC

Una moneda agotada oficialmente

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre celebró el 18 aniversario de la Princesa de Asturias con la emisión de una moneda de colección con un valor de 40 euros en plata de ley. Cabe recordar que Leonor festejó la mayoría de edad en un restaurante muy popular de Zaragoza como Panzer Grill en avenida Goya con varios compañeros de la Academia General Militar. También muy conocida es la anécdota del paso por el Parros, un clásico de la noche zaragozana en el Casco Histórico, de la heredera al trono.

La moneda de la princesa Leonor se emitió ya en el año 2023 y está agotada en la tienda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La tirada por aquel entonces fue de 1.000.000 de piezas. En el anverso de la pieza figura la efigie de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, una imagen que refuerza el carácter institucional y simbólico de la moneda. El diseño destaca por su sobriedad y elegancia, en línea con la tradición numismática española, y pone en valor la figura de la heredera al trono.

La moneda de la Princesa Leonor de 2023 / FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE

El reverso muestra en color el Escudo de Armas de Su Alteza Real la Princesa de Asturias. A la derecha, dentro de un círculo y mediante una imagen latente cuádruple, se representan una Cruz de la Victoria esquematizada, la marca de Ceca, una corona real y el número 23, correspondiente al año de acuñación. En su modalidad de canje, la moneda se presenta en un envoltorio de plástico transparente y termosellado, garantizando su conservación y autenticidad.

La moneda de la princesa Leonor de 2023 se ha revalorizado con el paso del tiempo y los propietarios la venden por un precio que incluso alcanza los 100 euros. Hay una tienda en Zaragoza que todavía tiene algunas pocas unidades a la venta tal como anuncia en su propio escaparate. Se trata de la tienda de Filatelia Manuel Dupla situada en la calle Espoz y Mina.

Otra moneda de la Princesa Leonor

La Real Fábrica de la Moneda y Timbre también emitió otra moneda de la Princesa Leonor en 2025 con motivo del XCVII Crucero de Instrucción que realiza el Buque-Escuela Juan Sebastián de Elcano con un valor de 40 euros en plata de rey y una tirada de un millón de piezas. En el anverso se reproduce la efigie de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz con uniforme de guardiamarina.

La moneda de la princesa Leonor de 2025 / FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE

En el reverso se reproduce en color el Buque-Escuela Juan Sebastián de Elcano. En la parte superior de la moneda de izquierda a derecha, en sentido circular y en mayúsculas, figura la leyenda CRUCERO DE INSTRUCCIÓN - JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO.