Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición

Fue la pandemia una de las principales razones por las que el histórico Auto Aslay —más conocido como Zavisa—, concesionario oficial de Opel en Zaragoza, presentó un concurso voluntario de acreedores con la intención de salvaguardar su actividad, mermada por una caída de ventas que se acentuó durante el confinamiento. Con 40 años de historia, la crisis económica del coronavirus obligó a los dueños a echar la persiana de este negocio en 2021, que pronto pasará a ser historia porque las instalaciones serán demolidas para construir vivienda nueva a la altura del número 133 de Vía Hispanidad, acabando así con esta pequeña cicatriz urbana rodeada de las nuevas promociones de lujo de Miralbueno.

Ubicado en un lugar privilegiado del tercer cinturon, era uno de los concesionarios con más solera de la ciudad en el mercado del automóvil, cuyas instalaciones se completaban con un taller en la céntrica calle Almagro. Con más de cuatro décadas, ahora su nave será derribada para reconvertir esta zona en una pequeña urbanización con 78 viviendas nuevas. Pero antes de que lleguen sus futuros inquilinos queda mucho camino por recorrer porque primero hay que demoler este edificio, cerrado desde hace cinco años y que en su día albergó a 58 trabajadores.

Antiguo concesionario de Zavisa, en Vía Hispanidad. / JOSEMA MOLINA

No será hasta este lunes cuando la Gerencia de Urbanismo apruebe la licencia de derribo de las antiguas naves, con dos plantas. Llegará después de la recalificación aprobada por el pleno municipal hace ahora un año, con los votos a favor de PP, PSOE y Vox y la abstención de ZeC, puesto que los suelos primero debían pasar a ser residenciales. Un cambio de usos que reportaron a las arcas municipales 624.700 euros correspondientes al 10% de los aprovechamientos.

Fue el primer paso, previo a la solicitud de demolición de las instalaciones, cuya licencia será aprobada el próximo lunes. La parcela, ubicada entre las calles del Ibón de Acherito, el Ibón de Labaza, Lago de Perrano y Óscar Llanos Flores, tiene 8.296 metros cuadrados de edificabilidad, donde se construirán 78 viviendas libres.

Por la zona en la que se encuentra todo hace indicar de que esta promoción no será apta para todos los bolsillos. El entorno de esta parcela se ha convertido en un caramelo para el sector inmobiliario, con chalets y urbanizaciones con piscina y equipamientos compartidos.