Atención opositores: CCOO pide ampliar el plazo de presentación de instancias por fallos en la web del Ayuntamiento de Zaragoza

Este viernes, 16 de enero, termina el proceso para poder presentar instancias y presentarse en hasta doce procesos selectivos abiertos -esto es, oposiciones- en el Ayuntamiento de Zaragoza. El plazo se abrió el pasado 28 de diciembre, pero según alerta ahora CCOO, durante todas estas semanas se han producido problemas con la web municipal y el registro online, que es la ventana digital en la que deben presentarse esas solicitudes, por lo que desde el sindicato han pedido a la oficina de Recursos Humanos que "amplíe el plazo de inscripción en los procesos al no ser los hechos descritos -los fallos con la página- imputables a las personas interesadas".

"Estas primeras semanas del año están siendo un poco complicadas a la hora de registrar documentos a través del registro electrónico municipal. Esto no solo está afectando al registro de las distintas solicitudes que realiza la ciudadanía o las secciones sindicales, sino también a la inscripción en procesos selectivos", advertía CCOO en un comunicado esta misma semana.

Ante los fallos que se estaban produciendo con la web municipal, el ayuntamiento incluyó una alerta en la página en la que se publican las ofertas de empleo público que advertía: "Se están produciendo problemas en las herramientas de tramitación; presten atención a que los procesos terminen correctamente".

1.151 instancias

Fuentes del Gobierno municipal explican que han sido conscientes de estos problemas, pero que han estado pendientes del proceso de inscripciones por si se localizaba alguna incidencia. "Desde que se abrió el plazo se han presentado 1.151 instancias en los 12 procesos abiertos y han llegado de forma ininterrumpida, sin que se hayan detectado momentos en los que no llegaban esas instancias", explican desde el ayuntamiento.

De todas formas, estas mismas fuentes explican que este viernes, una vez haya finalizado el plazo para presentar las instancias se analizará si se ha producido alguna incidencia concreta y se "buscará una solución", aunque a la vista del ritmo de llegada de instancias creen que todos los opositores han podido completar el proceso. Asimismo, advierten que no han recibido ninguna petición por parte de CCOO para alargar el plazo de presentación de inscripciones.

Desde el sindicato, no obstante, insisten en ampliar ese plazo que acaba mañana mismo "para facilitar así que quienes hayan tenido problemas puedan disponer de algún día más para resolverlos". "El origen de los problemas lo tenemos claro: por un lado, la falta de alternativas a la inscripción electrónica y, por otro, los problemas de falta de personal en el servicio de Redes y Sistemas, ya denunciados por CCOO", advertían en ese mismo comunicado.

La solución para el sindicato pasa, por tanto, por habilitar una oficina de asistencia en materia de registros presenciales donde resolver las posibles incidencias y permitir así que quien tenga problemas pueda realizar los trámites necesarios sin incidencias. Por otro lado, pide CCOO, es necesario "reforzar el personal" del servicio encargado de estas gestiones telemáticas.

"El servicio informatico municipal debería ser un pilar estratégico y lleva un tiempo desbordado que por distintas causas, entre las que ha habido ciberataques y la falta de personal. Se producen fallos que en ocasiones se resuelven rápido y otras no, como en este momento. Para la ciudadanía al final es desesperante que se le obligue a inscribirse electrónicamente y la solución pase por un mensaje en otra parte de la web que te responsabiliza a ti de hacerlo bien, por ello desde CCOO hemos pedido ampliar el plazo para la inscripcion a los distintos exámenes, como se ha hecho en otras ocasiones”, han insistido desde el sindicato.