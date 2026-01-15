Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza

Una de las antenas de telefonía más antiguas de Zaragoza está a punto de desaparecer del paisaje de la ciudad. Ha comenzado desde hace unos días el desmontaje de la infraestructura que se encuentra instalada desde hace décadas en la azotea de la antigua Comandancia de la Guardia Civil de la capital aragonesa, ubicada en la avenida César Augusto. Y aunque no existe información pública sobre sus propietarios, todo apunta a que se trata de una torre de telecomunicaciones instalada en el siglo pasado para dar servicio a la antigua sede de la Benemérita en la ciudad.

Los trabajos se desarrollan de forma silenciosa en la cubierta de este histórico edificio de la ciudad, el del Acuartelamiento del Carmen. Durante años ha prestado servicio pero ahora se está retirando con unas obras que no están afectando al día a día de los vecinos del entorno, ya que están pasando prácticamente inadvertidos para los viandantes y residentes de la zona.

Aunque los más veteranos conocen que esta antena ha presidido la antigua Comandancia desde finales del siglo pasado, cuando empezaron a proliferar estas antenas en las azoteas de los edificios para proporcionar cobertura y línea telefónica a todos los usuarios. Otras compañías, como Telefónica u Orange también colocaron antenas de telefonía del entorno, como en la cubierta del hotel de enfrente al vetusto cuartel.

La retirada de esta antena, además, se produce meses después de que se inaugurara la nueva Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza construida en el barrio de Valdespartera. Este edificio de nueva planta se levantó en la calle Belle Époque de este barrio al sur de Zaragoza y abrió sus puertas el pasado otoño de 2025. Con su puesta en funcionamiento, se trasladaron a sus instalaciones buena parte de las unidades que operaban desde el viejo Acuartelamiento del Carmen.

Se desconoce si el comienzo del desmontaje corresponde al plan para reconvertir el edificio en el que lleva trabajando la Guardia Civil de Zaragoza a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) que, como ya adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN hace casi un año, transformará el viejo edificio del número 8 de la avenida César Augusto al reconvertir sus despachos en viviendas para sus agentes.

De esta forma se buscaba paliar la falta de alojamientos que tiene el nuevo edificio en Valdespartera. Se trata de un plan del Ministerio del Interior a medio plazo para ganar pisos para los guardias civiles, que seguirá conviviendo con las oficinas que se han mantenido en este edificio del centro.