Los daños en el edificio desalojado en la calle San Pablo de Zaragoza no son especialmente graves
Los técnicos desplazados al inmueble este jueves descartan deterioros de consideración y trabajan para que este viernes por la tarde los afectados puedan entrar a recoger enseres
El Ayuntamiento de Zaragoza confía en que los vecinos del número 98 de la calle San Pablo, en el barrio del Gancho, puedan acceder a sus viviendas a recoger algunos de sus enseres este mismo viernes por la tarde, tras el desalojo preventivo decretado por motivos de seguridad. La decisión de desalojar se tomó después de que se detectaran daños en la caja de la escalera del edificio, con riesgo de colapso. Lo que sí se desconoce es cuándo los vecinos podrán volver a residir en el inmueble.
A primera hora de la mañana se revisará el estado del edificio una vez finalizado el apuntalamiento realizado durante todo este jueves. El lugar ha sido desalojado por completo y se está a la espera de que este viernes acuda un arquitecto para elaborar el informe técnico definitivo.
Los profesionales que han acudido a apuntalar la infraestructura han sido enviados por la empresa propietaria del edificio y apuntan que la situación no se considera especialmente grave. Han aparecido varias grietas en la correa de la escalera y, por precaución, se optó por desalojar el inmueble. "La estructura general del edificio no está seriamente afectada y el problema se localiza en un punto concreto de la escalera", han explicado a este diario tras las primeras comprobaciones de la mañana.
Según estas valoraciones, el fallo se ha producido en la parte inferior de la correa, lo que ha provocado el desplazamiento del resto del elemento: "La estructura no está muy afectada", han confirmado.
Si todo evoluciona con normalidad, este viernes acudirá el arquitecto municipal para marcar las actuaciones necesarias. Una vez ejecutadas, está previsto que los vecinos puedan acceder al edificio por la tarde para recoger sus enseres. Será el técnico competente quien determine si es necesario reforzar algún elemento adicional de la estructura.
No es comparable a desalojos recientes
El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que el problema del edificio está relacionado con un hundimiento localizado en la caja de la escalera. “Una vez se resuelva técnicamente y se garantice la seguridad, los vecinos podrán volver sin ningún problema”, ha señalado, subrayando que se trata de una afección puntual.
Serrano ha recalcado que no es una situación comparable a otros desalojos recientes ni una intervención de larga duración, sino un problema concreto en un tramo de la escalera que puede solucionarse en un plazo corto.
