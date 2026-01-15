El dueño de un popular restaurante de Zaragoza, a favor de pagar por reservar: "Si nos falla una mesa, nos fastidia el fin de semana"
Jesús Rodríguez y Ámbar Guadix son los propietarios de eXtreme Gastro & Bakery
Los restaurantes de Zaragoza ya vuelven a la normalidad tras pasar uno de los periodos del año más complicados en la hostelería. Durante los meses de noviembre y diciembre, miles de hosteleros de la capital aragonesa han recibido a familias, empresas y amigos que acudían hasta sus establecimientos para comer y cenar. La Navidad es una de las épocas más importantes del año en temas de facturación o ventas.
Encontrar un hueco libre en cualquier bar o restaurante de Zaragoza durante estas navidades ha sido misión imposible. Basta con ver cómo estaba la zona del Tubo para el vermut de Nochebuena o Nochevieja, una imagen que sirve para explicar a las mil maravillas el trabajo que han tenido miles de hosteleros en la capital aragonesa durante estas fechas.
Muchos ciudadanos reservan a dos meses vista de la fecha para asegurarse que pueden acudir a su restaurante favorito para disfrutar de una hermosa velada junto a familiares, compañeros de trabajo o amigos. Algo que se acentúa más cuando estás buscando comer o cenar para un grupo que supere la decena de personas.
La opinión de un hostelero sobre las reservas fantasma
Durante estas fechas también se multiplican las reservas fantasmas en Zaragoza. Un grupo de comensales reserva una mesa para comer o cenar y luego no aparece realizando un tremendo destrozo económico en el restaurante. Y es que la organización, al conocer que va a tener que dar de comer a un numeroso grupo de personas, realiza una compra mayor de ingredientes y también impide a otros grupos más pequeños de reservar en esa misma fecha por motivos de espacio.
Ante esta practica que se ha acentuado en los últimos meses, numeroso hosteleros de la capital aragonesa están poniendo el pago con tarjeta a la hora de reservar. "Al principio yo tenía claro que había que poner el pago con tarjeta para hacer la reserva. Ha costado porque mi mujer no lo terminaba de ver del todo porque nos encontramos en un barrio. Nos vamos a otras ciudades como Madrid o Barcelona y esto lo llevan haciendo bastante tiempo", comenta Jesús Rodríguez, propietario del bar eXtreme Gastro & Bakery, situado en el barrio de La Almozara.
"Lo que hacemos nosotros es algo único. Tiene mucho trabajo detrás y bastante elaboración. No tenemos 50 meses. Si a nosotros nos falla una mesa de ocho personas, nos han fastidiado un fin de semana. Esto ya nos ha pasado dos o tres veces. A la tercera dije que ya valía y pusimos el pago con tarjeta. Nosotros cobramos diez euros por persona en caso de que no te presentes sin avisar", comenta Rodríguez en la cuenta @empresariosinconformistas.
Este establecimiento es uno de los locales de 'brunch' más conocidos de Zaragoza. El 'brunch' de eXtreme Gastro & Bakery no existe un menú cerrado como ocurre en otros lugares, sino que el cliente tiene ante sí una amplia carta con diferentes opciones para disfrutar de un desayuno más tradicional, un almuerzo ligero u otro más parecido a una comida. Desde tostadas con café y zumos naturales de una gran variedad de sabores, hasta platos calientes para compartir con tarta casera de postre, sin olvidar la tortilla de patata rellena (mozarella, bacon, chorizo, longaniza) o los minis con pan de mollete, herencia andaluza de la familia.
