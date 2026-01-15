Las obras obligan a cortar el tren entre Zaragoza y Lleida: estas son las alternativas de Renfe
Los viajeros de la ruta, que pasa por Monzón, tendrán que será trasladados en autobús varios días de enero y febrero mientras Adif ejecuta trabajos en la vía
Renfe ha programado 36 servicios de autobús en la línea Zaragoza-Monzón-Lleida para trasladar a sus viajeros durante dos fines de semana debido al corte de la línea por trabajos de mejora que lleva a cabo Adif.
Los buses sustituirán al tren los días 24, 25 y 31 de enero y el 1 de febrero y darán servicio a todos los municipios de la ruta. Unas obras que lleva a cabo Adif en distintos puntos de la línea Zaragoza-Monzón-Lleida obligan a interrumpir la circulación el penúltimo y el último fin de semana de enero.
Para garantizar el viaje, Renfe ha diseñado un plan de transporte alternativo por carretera para los viajeros de esta línea. De esta forma, 36 autobuses darán servicio a todos los municipios de esta ruta los días 24, 25 y 31 de enero y 1 de febrero. En dos localidades cambiará el punto de subida y bajada de viajeros: en Tardienta estará situado en la plaza de la Estación (junto a los contenedores) y en Monzón estará ubicado en la estación de autobuses (calle Camino de la Jacilla).
Todos a Delicias
Además, en Zaragoza los servicios tendrán origen y destino solamente en la terminal de Delicias, en la estación de autobuses (dársenas 21 a 24), ya que se suprimen las paradas de Goya, Miraflores y Portillo.
Renfe informará a los viajeros a través de distintos canales, como su página web y el personal de a bordo y en estaciones. La información sobre los servicios afectados está disponible en www.renfe.com.
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Muere un joven de 24 años en un accidente de tráfico en Villanueva de Gállego, segundo fallecido en Aragón en menos de 24 horas
- El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
- Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
- Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
- La histórica acequia de Zaragoza que se recuperará y contará con riberas peatonales a partir de 2029
- Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: 'No sé cuánto debería pagarse