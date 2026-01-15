La pasión del Bajo Aragón retumba en Zaragoza: los tambores adelantan la Semana Santa

Los tambores del Bajo Aragón han hecho vibrar como nunca el corazón de Zaragoza. La Puebla de Híjar ha traído un pequeño adelanto de lo que será la Tamborada Nacional que acogerá del 13 al 15 de marzo con este acto previo en la capital de Aragón. Los tamborileros asistentes han adelantado la pasión de la Semana Santa en la plaza del Justicia, junto a la iglesia de San Cayetano.

Centenares de tamborileros, tanto de la Puebla de Híjar como de Zaragoza, han acudido con su tambor o bombo, vestidos con la reglamentaria túnica con cuello de camisa blanco, tercerol negro en la cabeza, pantalón y calzado negros, para mostrar la Semana Santa en todo su esplendor.

El acto se ha estructurado en dos momentos destacados: la recreación del Romper la Hora y la interpretación del Cese. La euforia se ha desatado en el centro de Zaragoza, con los sentimientos a flor de piel y una emoción desmedida: “Ha sido impresionante. No se puede describir con palabras. Poder ver esta muestra en Zaragoza ha sido muy especial para mí”, ha explicado Isabel Serrano, residente en la capital pero con familia en La Puebla de Híjar.

Los tambores del Bajo Aragón han resonado este jueves en el centro de Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ

La organización ha diseñado un acto intenso y ágil que ha condensado en pocos minutos pasión y tradiciones en torno al fenómeno del tambor, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Traer los tambores del Bajo Aragón a una plaza como esta es una forma preciosa de acercar nuestras raíces a la ciudad. Aunque vivas fuera, el sonido del tambor te devuelve al pueblo y a la Semana Santa de siempre. Ha sido muy emotivo”, ha añadido Isabel, aún emocionada.

Encuentro cultural de referencia

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado en la presentación de la Tamborada Nacional, evento organizado anualmente por el Consorcio de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España. Se trata de un encuentro masivo que reúne a 22 localidades, más de 3.000 tamborileros y atrae a más de 7.000 visitantes.

Estas jornadas representan uno de los encuentros culturales más importantes en torno a una tradición común que une a pueblos de diferentes comunidades autónomas: el sonido del tambor y el bombo como expresión de identidad, de pertenencia y de convivencia.

“Será una celebración masiva, pero, sobre todo, será un espacio de convivencia, respeto y exaltación de una tradición común”, ha señalado el presidente Azcón durante la presentación del evento este jueves.

El tambor cobra especial importancia en Aragón, de donde proceden 13 de los 22 municipios que componen el Consorcio. “Aragón tiene una relación única con el tambor y el bombo. Un lenguaje propio, un sonido inconfundible que identifica a nuestra comunidad dentro y fuera de nuestras fronteras”, ha declarado el presidente.

Y es que en Aragón se encuentra la Ruta del Tambor y Bombo del Bajo Aragón, integrada por nueve municipios, y las localidades de Teruel, Valderrobres, Alagón y Fuentes de Ebro, que, como ha subrayado el presidente Azcón, “han sabido conservar y transmitir, de generación en generación, una forma singular de vivir la Semana Santa”.

Motor de Aragón

La Ruta del Tambor y Bombo es un importante motor para el Bajo Aragón histórico, pues genera 10 millones de euros de impacto económico. Fue declarada en 2018, junto con las tradiciones de la mayoría de los municipios que componen el Consorcio, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La Tamborada Nacional se celebrará también en Aragón el año que viene, ya que su 40ª edición se celebrará en Albalate del Arzobispo.