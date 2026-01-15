Cómo presentar una denuncia si sufres una caída con el Bizi Zaragoza

El éxito del nuevo servicio de bicicletas públicas en Zaragoza es rotundo y nadie lo cuestiona. En un año de vida, el Bizi ha cumplido con todos los objetivos marcados por el consistorio: ya hay 48.000 abonados anuales y cada ciclo se utiliza el doble de lo que se usan en otras grandes ciudades como Barcelona. Sin embargo, el uso intensivo al que se enfrentan estos vehículos ha provocado un desgaste acelerado de las ruedas, muchas de las cuales han perdido ya el dibujo y están planas, lo que provoca que las ruedas resbalen cuando el suelo está algo mojado, según han denunciado usuarios y colectivos ciclistas y como podrá comprobar cualquier persona.

Fruto de este defecto, denuncian algunos usuarios, no son pocas las personas que han sufrido caídas y accidentes con consecuencias en algunos casos graves, con huesos rotos, traumatismos y esguinces incapacitantes. No obstante, aunque pueda existir una relación clara entre los siniestros y el desgaste de las ruedas, a la hora de responsabilizar a la Administración no es tan sencillo demostrar de quién ha sido la culpa de un golpe.

Alberto Delgado es abogado para la firma Baremo Consultores, un despacho "hiperespecializado" en siniestralidad vial y que, entre otras plataformas, trabaja para Stop Accidentes. En la capital aragonesa lleva varios casos de personas que han denunciado después de haber sufrido una caída con el Bizi y el letrado explica que, a la hora de llegar ante un tribunal, hay que tener muy claro que se puede demostrar la responsabilidad de la Administración por una falta de mantenimiento de los vehículos.

¿Cómo proceder?

Por ello es muy importante recabar todas las pruebas posibles en caso de resbalón. Delgado cuenta que en caso de sufrir un accidente atribuible al mal estado de conservación de las bicicletas lo ideal sería llamar a la Policía Local en el momento y no tocar el vehículo para dejarlo en el mismo punto en el que se ha producido el siniestro. Así los agentes pueden levantar un atestado y describir el estado del ciclo en el momento de la caída. Si hay testigos, los policías también pueden recabar su testimonio para incluirlo en las pesquisas.

Asimismo, conviene acudir a Urgencias y pedir un parte de lesiones informando que la caída se ha producido con una bicicleta. El resto de datos e información que puede resultar útil a la hora de denunciar queda recogida en la propia aplicación del Bizi, puesto que la 'app' monitoriza todos los viajes que se realizan.

Ante el número de accidentes que se está dando, varios afectados por estos siniestros han planteado impulsar una plataforma para defenderse de forma coral frente a la Administración y reclamar, de forma conjunta, mejoras en el mantenimiento de los ciclos.

En noviembre, cuando la gente comenzó a alertar de caídas con las bizis de Zaragoza, la empresa Tannus, fabricante de los neumáticos, explicó que los neumáticos están fabricados con un bloque de caucho macizo y que nunca dejan de prestar sus funciones de agarre, algo que no es cierto, como habrán podido comprobar muchos usuarios que han sufrido resbalones en cuanto el suelo está algo húmedo.

En todo caso, desde Tannus afirmaron entonces que a partir del mes de junio las ruedas se irán sustituyendo por un modelo más novedoso que tendrá un indicativo que detalle el momento en el que se tienen que reemplazar ya que el diseño actual está pensado para funcionar hasta que la rueda llega prácticamente hasta la llanta, afirmó la compañía. No obstante, algunas ruedas ya se están sustituyendo por otras con cámara de aire.